Un ballon espion chinois pourrait recueillir des informations «invisibles» alors que Pékin «prépare peut-être le champ de bataille»: experts

Le ballon de surveillance chinois qui est apparu au-dessus du Montana peut donner un aperçu des opérations et de la technologie de la Chine alors que le Pentagone continue de surveiller ses progrès et s’abstient de l’abattre, ont déclaré des experts à Fox News Digital.

“Il y a une certaine… disons une valeur politique et informationnelle à faire savoir aux Chinois que nous avons vu cela ou à le regarder, et qui, je pense aussi, leur fera penser que nous essayons également d’exploiter potentiellement la situation et de comprendre améliorer leurs techniques et leurs capacités de surveillance », a déclaré Matt McInnis, chercheur principal pour le programme chinois de l’Institut pour l’étude de la guerre, à Fox News Digital.

Le Pentagone a annoncé jeudi que le gouvernement américain avait détecté un ballon de surveillance à haute altitude, repéré pour la première fois par le public au-dessus du Montana, où il planait au-dessus de la base aérienne de Malmstrom. Les États-Unis utilisent la base pour stocker des armes nucléaires.

De hauts responsables du département d’État et de la Défense ont qualifié la présence du ballon dans l’espace aérien américain de violation “inacceptable” de la souveraineté américaine, mais ils ont continué à mettre en garde contre son abattage. Le ballon a à peu près la taille de trois bus Greyhound et transporte un équipement de surveillance lourd.

Les républicains ont fustigé l’administration Biden pour son inaction, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, tweetant samedi : “First Biden a refusé de défendre nos frontières. Maintenant, il ne défendra pas notre ciel.”

LE BALLON D’ESPION CHINE MONTRE QUE LE PAYS PRÉPARE LES CITOYENS À UNE GUERRE QUI POURRAIT SURVENIR À «N’IMPORTE QUEL MOMENT»: EXPERT

Le ministère chinois des Affaires étrangères a admis être propriétaire du ballon, mais a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un ballon météorologique civil qui avait déraillé. Un haut responsable américain a déclaré à Fox News que le gouvernement restait certain que “c’était intentionnel”.

Un haut responsable de la défense a déclaré que les États-Unis avaient brouillé des jets après avoir détecté le ballon mercredi alors qu’il s’approchait de l’espace aérien américain, et avaient même envisagé de l’abattre, mais avaient décidé de ne pas le faire. Des responsables américains de la défense ont déclaré vendredi que les États-Unis avaient empêché le ballon de retransmettre vers la Chine, mettant fin à toute menace actuelle pour la sécurité nationale qu’il pourrait poser.

McInnis a comparé le ballon aux vols d’avions espions U-2 de la guerre froide, affirmant que cela “va dans les deux sens”, mais qu’il est compréhensible que les Américains estiment que le gouvernement doit faire quelque chose, comme abattre le ballon.

“Je ne serais pas surpris qu’une partie de nos objectifs ici soit d’utiliser cette opération, car cela a déjà fait des dégâts, et [the U.S. can] profiter de cette occasion pour comprendre ce que ces ballons peuvent faire », a déclaré McInnis.

LE BALLON D’ESPION CHINOIS NE POSE “AUCUN DANGER IMMINENT”, DIT LE DÉMOCRATE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting et ancienne officier du renseignement de la DIA, a fait valoir que toute information ou idée que les États-Unis peuvent glaner du ballon ne compense pas les dommages causés en permettant à un appareil chinois de pénétrer dans l’espace aérien américain.

“Je suppose qu’il y a de la valeur à ne pas l’abattre, mais je pense que le risque que les Chinois pensent qu’ils pourraient simplement violer notre espace aérien sans conséquences, à mon avis, dépasse de loin tout aperçu que nous pouvons glaner de ce ballon particulier que nous ne faisons pas. savent déjà d’autres sources”, a déclaré Koffler, qui se spécialise dans les menaces, les doctrines et les opérations aérospatiales étrangères, à Fox News Digital.

Koffler a expliqué que le ballon offre effectivement quelques avantages différents à la Chine que les méthodes d’espionnage plus conventionnelles et attendues ne pourraient pas, principalement la capacité de survoler et de collecter des données en plus de voir quelle gamme de capacités la Chine peut apporter contre les États-Unis au début. “préparer le champ de bataille.”

“Les satellites se déplacent, ils ne survolent pas une cible”, a déclaré Koffler. “Nous ne savons pas quel type de capteurs se trouvent dans ce ballon particulier, mais il existe différents types de capteurs” pour ce qu’elle a appelé “l’intelligence de mesure”.

LA CHINE MAINTENANT QUE LE BALLON ESPION EST CIVIL, AFFIRME QUE CERTAINS AUX ÉTATS-UNIS « L’ONT HYPÉ POUR ATTAQUER ET SALISSER LA CHINE »

“Il semble que ce ballon espion particulier pourrait faire – et encore une fois, nous n’avons pas cela confirmé – mais il pourrait collecter nos renseignements électromagnétiques… et il pourrait collecter nos communications sortant de [military] cibles et ces installations”, a-t-elle ajouté, précisant qu’il pourrait s’agir du volume des communications pour comprendre les procédures opérationnelles de l’armée américaine.

“Avec les tensions croissantes des Chinois et leur posture de force vis-à-vis de Taïwan, ce qui les préoccupe, c’est notre réponse, donc le suivi de tout type de pic dans les communications pourrait leur indiquer que nous nous préparons à faire quelque chose.”

Les États-Unis se trouvent dans une position délicate avec leurs stocks de missiles et de munitions affaiblis après un an d’efforts pour approvisionner l’Ukraine alors qu’ils repoussent l’invasion russe. Pourtant, cet effort a peut-être mis les États-Unis à rude épreuve – l’occasion idéale pour la Chine de tester les capacités du moyen de dissuasion le plus important contre ses plans de reprise de Taïwan.

“Le champ de bataille en ce moment… n’est pas seulement terrestre, aérien et maritime : il comprend également les domaines du cyberespace et de l’aérospatiale, donc [China] surveille nos temps de réponse – pas seulement les temps de réponse, mais la réponse globale », a déclaré Koffler. « Le fait que nous n’ayons pas empêché ce ballon d’entrer dans l’espace aérien américain est important pour eux.

Le fait que le ballon ait erré à travers tout le continent américain, après avoir été repéré samedi au-dessus de la Caroline du Nord, peut en fait encourager la Chine à voir “que peuvent-ils envoyer d’autre”.

En partie, les Chinois cherchent peut-être à voir quelles autres capacités ils peuvent apporter dans une situation à Taiwan, car ils savent que les États-Unis sont une nation «dépendante de la technologie», ce qui signifie qu’ils doivent examiner quelles autres méthodes ils peuvent «apporter au tableau », selon Koffler.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

De telles méthodes pourraient inclure ce que beaucoup considèrent comme “low tech”, comme le ballon de surveillance, malgré la technologie de détection potentiellement sophistiquée qu’il transporte. Ces capacités supplémentaires pourraient aider à « combler les lacunes » d’autres capacités de surveillance.

“C’est une sorte de construction progressive d’une image composite de ce que serait l’environnement de combat si les choses tournaient mal”, a conclu Koffler.

Chris Pandolfo de Fox News Digital a contribué à ce rapport.