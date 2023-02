Un ballon espion chinois montre que le pays prépare ses citoyens à une guerre qui pourrait survenir “à tout moment” (expert)

Un ballon espion chinois survolant l’espace aérien américain dans le Montana signale que le pays prépare ses citoyens à la guerre, a déclaré un expert des relations entre les États-Unis et la Chine à Fox News Digital.

“Le #ChineseSpyBalloon nous montre que La #Chine se prépare à entrer en guerre”, a tweeté vendredi Gordon Chang, chroniqueur et auteur qui a écrit plusieurs livres sur la Chine après la découverte d’un ballon de surveillance chinois au-dessus du Montana la veille.

“Nous savons ce que font les Chinois”, a expliqué Chang. “Ils sont engagés dans le renforcement militaire le plus rapide depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils essaient de mettre leur régime à l’épreuve des sanctions et, ce qui est le plus inquiétant, ils préparent les civils chinois à la guerre.”

Chang a souligné une décision récente du président chinois Xi Jinping peu de temps après sa nomination pour son troisième mandat de secrétaire général du Congrès national en octobre, lorsqu’il a nommé ce que l’on appelle le “cabinet de guerre”.

“La Chine se prépare à entrer en guerre”, a déclaré Chang, auteur de “The Coming Collapse of China”. “Il est engagé dans des activités extrêmement provocatrices et dangereuses autour de sa périphérie et la guerre peut survenir à tout moment et en tout lieu.”

Chang a déclaré à Fox News Digital que des décennies d’inaction pour lutter contre l’agression chinoise à Taïwan, dans la mer de Chine méridionale et dans le monde entier ont créé une atmosphère dans laquelle la Chine ne craint pas les répercussions d’actes d’agression, tels que le ballon espion qui flotte au-dessus du États-Unis pendant des jours.

“Les États-Unis sont tellement plus puissants que la Chine à presque tous les points de vue et pourtant les Chinois ne le voient pas de cette façon”, a déclaré Chang. “Les Chinois pensent qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent parce que nous leur avons dit qu’ils pouvaient le faire.”

Chang a poursuivi : « Les Chinois se sont livrés à un certain nombre d’activités qui violent notre souveraineté, et certaines de ces activités constituent des actes de guerre et nous n’avons pas répondu. des décennies. Donc, bien sûr, les Chinois ont cette mentalité en ce moment. Nous avons créé les conditions pour la prochaine grande guerre de l’histoire.

La Chine a confirmé vendredi qu’elle est propriétaire d’un ballon de surveillance qui, selon elle, est un engin de recherche civil qui a été emporté par les vents dominants, ajoutant qu’elle regrette l’incident.

Chang a déclaré à Fox News Digital qu’il n’y avait « aucun moyen » que cette explication soit vraie, et l’administration Biden a fait face à de vives critiques de la part des républicains, y compris de l’ancien président Trump, pour ne pas avoir abattu l’engin que Chang dit qu’il aurait fait s’il était chez Biden. position.

Les États-Unis ont jusqu’à présent choisi de ne pas abattre le ballon, qui survole un État qui abrite plusieurs installations militaires américaines et des champs de missiles balistiques intercontinentaux, arguant que cela pourrait mettre en danger les personnes au sol.

“Le gouvernement des États-Unis a détecté et suit un ballon de surveillance à haute altitude qui se trouve actuellement au-dessus de la zone continentale des États-Unis”, a déclaré le brig. Le général Pat Ryder, attaché de presse du Pentagone, a déclaré dans un communiqué. “Le gouvernement américain, y compris le NORAD, continue de le suivre et de le surveiller de près. Le ballon se déplace actuellement à une altitude bien supérieure au trafic aérien commercial et ne présente pas de menace militaire ou physique pour les personnes au sol. Des cas de ce genre de l’activité des ballons ont été observées auparavant au cours des dernières années.

“Une fois que le ballon a été détecté, le gouvernement américain a agi immédiatement pour se protéger contre la collecte d’informations sensibles.”