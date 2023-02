Un ballon chinois vu au-dessus des États-Unis était destiné à la recherche météorologique, selon Pékin

Un ballon que les États-Unis soupçonnaient de surveiller le nord-ouest des États-Unis est un “dirigeable” civil utilisé pour la recherche météorologique et a été dévié de sa trajectoire, a annoncé vendredi le ministère chinois des Affaires étrangères.

Un communiqué du ministère indique que le ballon, repéré au-dessus des États-Unis ces derniers jours, a une capacité “d’auto-direction” limitée et “a dévié loin de sa trajectoire prévue” à cause des vents.

Il a déclaré que la Chine regrettait l’entrée involontaire du dirigeable dans l’espace aérien américain. Plus tôt, le ministère a déclaré que la Chine n’avait “aucune intention de violer le territoire et l’espace aérien d’un pays souverain”.

“La Chine est un pays responsable et a toujours strictement respecté les lois internationales, et la Chine n’a pas l’intention de violer le territoire et l’espace aérien d’un pays souverain”, a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Blinken reporte sa visite en Chine

La nouvelle qu’un ballon espion chinois pourrait voler dans l’espace aérien américain est arrivée alors que le secrétaire d’État américain Antony Blinken devait effectuer son premier voyage à Pékin ce week-end. Cependant, un haut responsable du département d’État a déclaré vendredi que Blinken reporterait la visite.

Le responsable a déclaré que les États-Unis avaient conclu que les conditions n’étaient pas réunies en ce moment pour que Blinken se rende à Pékin et qu’un autre voyage serait organisé “à la première occasion”.

Blinken ne voulait pas que la controverse sur les ballons domine ses rencontres avec les responsables chinois, ont rapporté les médias américains.

Plus tôt vendredi, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré qu’elle n’avait aucune information sur le voyage. Mao a également exhorté les deux pays à gérer la situation impliquant le ballon « calmement et prudemment ».

Blinken devait être le membre le plus haut gradé de l’administration du président américain Joe Biden à se rendre en Chine, dans le cadre d’une mission visant à atténuer une forte baisse des relations entre les pays au milieu des différends commerciaux et des inquiétudes concernant la position de plus en plus agressive de Pékin envers Taïwan et dans le sud de la Chine. Mer.

REGARDER | Réaction à un ballon chinois à haute altitude au-dessus des États-Unis:

Un témoin oculaire et un expert réagissent à un ballon espion présumé repéré au-dessus des États-Unis L’expert de la défense John Parachini a qualifié les rapports d’un ballon espion chinois présumé au-dessus de l’espace aérien américain de “inopportuns” avant le prochain voyage du secrétaire d’État américain Antony Blinken à Pékin.

Jeudi, un haut responsable américain de la défense a déclaré aux journalistes du Pentagone que les États-Unis avaient “une très grande confiance” dans le fait que l’objet repéré au-dessus de l’espace aérien américain était un ballon chinois à haute altitude et qu’il survolait des sites sensibles pour collecter des informations.

L’un des endroits où le ballon a été repéré était le Montana, qui abrite l’un des trois champs de silos de missiles nucléaires du pays à la base aérienne de Malmstrom. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter d’informations sensibles.

Le responsable de la défense a déclaré que les États-Unis avaient estimé que le ballon avait une valeur “limitée” en termes de fourniture de renseignements qui ne pourraient pas être obtenus par d’autres technologies, telles que les satellites espions.

Attaché de presse du Pentagone Brig. Le général Patrick Ryder a déclaré jeudi qu’une activité similaire de ballons avait été observée au cours des dernières années et que le gouvernement avait pris des mesures pour s’assurer qu’aucune information sensible n’était volée.

Voyager vers l’est

Il a déclaré que le ballon volait bien au-dessus de la hauteur à laquelle volent les avions commerciaux et ne présentait pas de menace pour les personnes au sol.

Vendredi, Ryder a déclaré aux journalistes à Arlington, en Virginie, que le ballon se déplaçait vers l’est à une altitude de 60 000 pieds (18 200 mètres) au-dessus de la partie centrale du pays,

“Je ne pourrai pas aller dans des endroits spécifiques”, a déclaré Ryder.

Le porte-parole du Pentagone a déclaré qu’il ne voulait pas entrer dans un cycle “heure par heure” de mises à jour, et que le ballon serait probablement au-dessus des États-Unis pendant quelques jours de plus.

“Encore une fois, nous savons qu’il s’agit d’un ballon chinois. Au-delà de cela, je ne vais pas avoir de détails”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé qui contrôlait son mouvement.

Le haut responsable de la défense s’exprimant jeudi a déclaré que les États-Unis avaient préparé des avions de combat, y compris des F-22, pour abattre le ballon s’il en était ordonné. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le général de l’armée Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, ont déconseillé de prendre des “actions cinétiques” en raison des risques pour la sécurité des personnes sur le terrain.

Biden a accepté cette recommandation. Même si le ballon se trouvait au-dessus d’une zone peu peuplée du Montana, sa taille créerait un champ de débris suffisamment grand pour mettre des personnes en danger.

Le responsable de la défense n’a pas précisé la taille du ballon, mais a déclaré que les pilotes commerciaux pouvaient le repérer depuis leur cockpit.

Le Canada convoque un ambassadeur

L’ambassadeur de Chine au Canada, Cong Peiwu, a été convoqué jeudi par des responsables d’Affaires mondiales Canada au milieu de la controverse, selon la porte-parole du ministère, Charlotte MacLeod.

“Nous continuerons à exprimer vigoureusement notre position aux responsables chinois par de multiples canaux”, a déclaré MacLeod dans un communiqué vendredi.

Le ministère de la Défense nationale du Canada a déclaré que les mouvements du ballon étaient activement suivis par le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD), qui est responsable de la surveillance des menaces aériennes sur le continent.

Les responsables n’ont pas précisé si le ballon de surveillance avait survolé l’espace aérien canadien, et le bureau du ministre de la Défense Anita Anand a refusé de commenter.

Cependant, le ministère de la Défense a déclaré dans son communiqué que les agences de renseignement canadiennes travaillaient avec leurs homologues américains.

Le ballon au-dessus des États-Unis continentaux a été signalé pour la première fois par NBC News. Une photographie d’un grand ballon blanc qui s’attarde au-dessus de la zone a été prise par The Billings Gazette. On pouvait le voir dériver dans et hors des nuages ​​et avait ce qui semblait être un panneau solaire suspendu au fond, a déclaré le photographe de la Gazette Larry Mayer.

L’apparition du ballon a ajouté aux préoccupations de sécurité nationale des législateurs américains concernant l’influence de la Chine aux États-Unis, allant de la prévalence de l’application pour smartphone extrêmement populaire TikTok aux achats de terres agricoles américaines.

“Le mépris effronté de la Chine pour la souveraineté américaine est une action déstabilisatrice à laquelle il faut s’attaquer”, a tweeté le président de la Chambre du Parti républicain, Kevin McCarthy.