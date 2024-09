Un «baleinier espion russe» a probablement été abattu – groupes de défense des droits de l’homme – RT World News

Hvladimir, le célèbre béluga, a probablement été tué, selon deux groupes norvégiens de défense des animaux

Un béluga, autrefois présenté par les médias occidentaux comme un espion russe, a probablement été abattu, ont affirmé deux groupes de défense des animaux, après la découverte du corps de l’animal en Norvège le week-end dernier.

OneWhale et NOAH ont annoncé jeudi avoir déposé une plainte auprès de la police norvégienne, l’exhortant à ouvrir une enquête criminelle sur la mort de l’animal, nommé Hvaldimir. Les militants ont diffusé plusieurs images de la baleine morte, avec de multiples blessures par balle visibles sur son corps.

« Quand j’ai vu son corps et ses multiples blessures, j’ai immédiatement su qu’il avait été tué par balle. J’ai même vu une balle logée dans son corps. Il ne fait aucun doute que cet animal gentil et doux a été assassiné de manière insensée », Regina Haug, fondatrice de OneWhale, un groupe dédié à la protection de Hvaldimir, a déclaré.

La baleine a été retrouvée morte dans la baie de Risavika, dans le sud de la Norvège, au cours du week-end et est actuellement examinée par des experts de l’Institut vétérinaire norvégien. Les résultats officiels de l’autopsie devraient arriver prochainement. « dans les trois semaines. »

« Les blessures de la baleine sont alarmantes et de nature à ne pas exclure un acte criminel – c’est choquant. Étant donné la suspicion d’un acte criminel, il est crucial que la police intervienne rapidement. Hvaldimir était important pour beaucoup, et tous les faits concernant sa mort doivent être révélés », a déclaré Siri Martinsen, directrice de NOAH, le plus grand groupe norvégien de défense des droits des animaux.















La police a confirmé avoir reçu la plainte des groupes et va maintenant « déterminer s’il existe des motifs raisonnables pour lancer une enquête. » L’Institut vétérinaire a déclaré à l’AFP qu’il informerait séparément les autorités si l’autopsie révélait « quelque chose de suspect. »

Cette affirmation a cependant été contestée par Marine Mind, un groupe de défense des droits des animaux qui est depuis longtemps en désaccord avec OneWhale sur la manière de protéger Hvaldimir. « Nous avons vu des traces de sang, mais il est trop tôt pour dire quelle était la cause du décès », Le chef du groupe, Sebastian Strand, a déclaré à l’AFP, suggérant qu’au moins certaines des blessures ont été causées par des oiseaux de mer.

Le célèbre béluga blanc, aujourd’hui décédé, est apparu pour la première fois au large des côtes de la région du Finnmark, à l’extrême nord de la Norvège, en 2019. Au moment de sa découverte, l’animal aurait porté un harnais de caméra d’action étiqueté « Equipment St. Petersburg », ce qui a suscité de folles spéculations dans les médias selon lesquelles il s’agissait en fait d’un « Baleine espionne russe » en mission. Certains, cependant, ont suggéré que le béluga était en fait un « baleine thérapeutique »

L’animal a été surnommé « Hvaldimir », un jeu de mots entre le mot norvégien pour baleine (hval) et le nom du président russe Vladimir Poutine. Ce mammifère marin était connu pour être amical envers les humains, s’approchant souvent des bateaux et interagissant avec les marins.