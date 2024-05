Un bain de bouche au matcha pourrait aider à prévenir la parodontite

Appelez cela simplement un matcha fait au paradis.

Utiliser le matcha, un type de thé vert, comme bain de bouche pourrait conduire à un sourire plus sain, selon une étude. nouvelle étude.

Des chercheurs japonais ont utilisé un bain de bouche à base d’extrait de matcha et ont pu inhiber la croissance de P. gingivalis, un type de bactérie responsable de la parodontite.

L’étude, publié cette semaine dans Microbiology Spectrum, a été menée auprès de seulement 45 personnes atteintes de parodontite chronique. Les participants ont été divisés en trois groupes et ont dissous l’une des trois poudres dans de l’eau pour se rincer la bouche. Ils sont soit rincés avec de l’orge, du matcha ou avec de l’azulène sulfonate de sodium hydraté, utilisé pour traiter l’inflammation. Tout le monde s’est rincé deux fois par jour pendant un mois et des échantillons de salive ont été collectés avant et après l’étude.

Ceux qui se rinçaient au matcha présentaient des niveaux de croissance bactérienne nettement inférieurs à ceux des autres groupes.

« Le Matcha pourrait avoir une applicabilité clinique pour la prévention et le traitement de la parodontite », écrivent les auteurs dans l’étude.

La parodontite peut être une maladie grave des gencives qui attaque les tissus entourant les dents. Lorsqu’elle n’est pas traitée, elle peut ronger la racine d’une dent, provoquant des caries, voire la perte des dents, selon Clinique Mayo. Heureusement, cela peut être évité grâce à de bonnes habitudes d’hygiène de base, comme le brossage, l’utilisation de la soie dentaire, des nettoyages réguliers et, maintenant, peut-être un rinçage au matcha.

En plus de l’essai clinique, l’étude a également examiné la capacité du matcha à tuer les bactéries en laboratoire. En deux heures, presque toutes les cellules cultivées de P. gingivalis avaient été tuées par l’extrait de matcha et en quatre heures, tout était mort.

De plus, notent les chercheurs, le matcha n’a pas fait grand-chose pour éliminer les souches de bactéries utiles dans la bouche, ce qui signifie qu’il a tué les mauvaises tout en laissant les bactéries nécessaires pour avoir un sourire sain.

La poudre de Matcha, un thé vert finement moulu qui est populaire dans tout, des biscuits aux lattés, est déjà renommé pour ses propriétés polyphénoliques. Les polyphénols sont un type d’antioxydant particulièrement puissant, ce qui signifie qu’ils présentent bon nombre des mêmes avantages, comme la capacité de combattre les radicaux libres et, à terme, de réduire le stress oxydatif, selon un article publié dans le Journal de biochimie alimentaire.

Il a également été démontré dans des études antérieures que la poudre verte, qui provient de la plante de thé vert Camellia sinensis, tue d’autres types de bactéries, comme E. coli. En général, le thé vert est également connu pour avoir une myriade de bienfaits pour la santé, notamment en étant lié à la prévention du cancer et des maladies cardiovasculaires, en réduisant le cholestérol et en étant anti-inflammatoire ainsi que neuroprotecteur, selon une revue de la littérature publiée dans la revue Chinese Medicine.