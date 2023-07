Un baigneur aux seins nus dans le nord de la Colombie-Britannique dépose une plainte contre la GRC après avoir été averti d’accusations criminelles

Une femme de Prince George, en Colombie-Britannique, qui prend un bain de soleil seins nus dans sa cour arrière a déposé une plainte officielle contre la GRC après avoir déclaré qu’un agent avait frappé à sa porte et lui avait dit qu’elle pourrait faire face à des accusations criminelles pour avoir eu les seins nus.

L’expérience de Lynn Blatta met en lumière une zone grise dans le droit canadien, qui contient un langage autour de la nudité sur les propriétés publiques et privées, mais s’appuie également sur les jugements des tribunaux provinciaux qui n’ont trouvé rien de mal juridiquement à ce que les femmes soient seins nus ou nues en public.

Blatta dit qu’elle se met les seins nus dans sa cour depuis avril, profitant du temps chaud pour s’allonger dans sa piscine.

Au cours du même mois, elle dit qu’elle a commencé à se promener les seins nus dans sa cour, qui a une clôture d’environ quatre pieds à six pieds de hauteur. Sa maison est située dans un quartier résidentiel et jouxte une école primaire.

Blatta dit qu’elle n’a entendu aucune plainte en avril ou en mai. Mais, le matin du 26 juin, elle dit qu’un agent de la GRC lui a rendu visite.

« J’ai demandé à la GRC de venir frapper à ma porte et de me dire que je pourrais être accusée au pénal pour avoir pris un bain de soleil seins nus », a déclaré Blatta à CBC News.

« C’était faux, et je me suis disputé avec le policier à ma porte … Il me disait que je pouvais être poursuivi pour des accusations criminelles, et je me suis dit: » Je sais que ce n’est pas vrai. « »

Blatta dit que l’officier a continué à insister sur la question, soulignant que la propriété de Blatta borde le terrain de l’école.

« J’ai laissé tomber, et je l’ai laissé partir, puis le lendemain, j’ai essayé d’en parler au détachement, mais je n’ai pas été autorisée à parler à l’officier responsable ou au sergent d’état-major », a-t-elle déclaré.

Lynn Blatta de Prince George, en Colombie-Britannique, est photographiée dans sa cour clôturée, avec une école primaire en arrière-plan. (Lynn Blatta/Soumis)

Blatta dit qu’elle a fini par déposer une plainte officielle contre la GRC.

Cpl. Jennifer Cooper, agente des relations avec les médias à la GRC de Prince George, a déclaré dans un courriel à CBC News que « comme il y a une enquête publique ouverte sur les plaintes concernant cette affaire, il serait inapproprié que la GRC de Prince George commente davantage le sujet. «

Les tribunaux ont soutenu le droit des femmes à se mettre les seins nus

Le Code criminel du Canada dit qu’il est illégal d’être nu dans un lieu public « sans excuse légitime », et aussi un crime d’être nu et exposé à la vue du public sur une propriété privée – la nudité étant définie comme « vêtue de manière à offenser la décence ou l’ordre public. » Cette stipulation signifie qu’une personne n’a pas besoin d’être complètement nue pour être inculpée.

Mais il existe un précédent pour que les femmes soient légalement autorisées à exposer leurs seins en public. Selon le site Web Criminal Code Help, en 1996, la Cour d’appel de l’Ontario a statué qu’un tribunal inférieur avait commis une erreur en déclarant une femme coupable d’avoir commis un acte indécent après avoir marché dans une rue de la ville et s’être assise sur son porche avec les seins exposés.

« Aucune personne offensée n’a été forcée de continuer à la regarder », indique le site Internet en rapportant le jugement. « Sa conduite ne constituait pas un acte indécent.

Le site Web indique que ce sentiment a été repris par un juge de la Colombie-Britannique, qui a noté que « les bains de soleil nus ne constituent pas une turpitude morale suffisante pour justifier une accusation d’avoir commis un acte indécent ».

En 2000, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a également défendu le droit des femmes de dénuder leurs seins. Linda Meyer avait été accusée d’avoir enfreint un règlement sur les vêtements après s’être présentée seins nus dans une piscine gérée par la ville, mais le juge dans l’affaire a écrit qu’il n’y avait aucune preuve pour étayer « l’opinion selon laquelle les parcs ne pourraient pas fonctionner de manière ordonnée si une femme devaient dénuder ses seins dans une circonstance qui n’enfreignait pas les lois pénales sur la nudité. »

Dans le cas de Blatta, elle dit qu’elle attend de voir ce qu’il adviendra de sa plainte contre la GRC.

« Je leur ai encore téléphoné [on Wednesday] et dit que je voudrais une déclaration claire [on the illegality of going topless] car il n’y en a pas. »