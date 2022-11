Un avocat s’effondre pendant l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence, retardant la procédure

La procédure a été interrompue lors de l’enquête publique sur l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence jeudi après-midi après un incident médical.

Un avocat représentant la Commission d’urgence de l’ordre public s’est effondré alors qu’il interrogeait le sous-solliciteur général de l’Ontario, le deuxième témoin de la journée.

Les intervenants d’urgence ont été appelés à l’édifice de Bibliothèque et Archives Canada au centre-ville d’Ottawa et les procédures ont été arrêtées. avocats et spectateurs ont été évacués de la salle d’audience.

Gabriel Poliquin en était aux premiers stades de l’examen de Mario Di Tommaso lorsqu’il s’est effondré sur le sol. Son état n’est pas clair.

Poliquin fait partie d’une équipe d’avocats travaillant pour la commission, qui est chargée d’enquêter sur les circonstances entourant la décision du gouvernement libéral d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence pour la première fois dans l’histoire du Canada le 14 février.

La commission changera de témoin lorsque la procédure reprendra. Ian Freeman du ministère des Transports de l’Ontario témoignera, tandis que Di Tommaso reprendra son témoignage demain.

Les audiences publiques, qui ont commencé le 13 octobre et devraient se poursuivre jusqu’au 25 novembre, se sont concentrées cette semaine sur les témoignages concernant les barrages frontaliers à Windsor, en Ontario, et à Coutts, en Alberta.

Plus tôt jeudi, le maire de Coutts a déclaré que la GRC semblait être prise au dépourvu par un blocus de protestation du passage frontalier américano-canadien l’hiver dernier, même s’il avait averti le gouvernement provincial que cela pourrait arriver.

Jim Willett a envoyé un courriel au premier ministre de l’époque, Jason Kenney, et au solliciteur général de la province le 27 janvier pour avertir de la possibilité d’un blocus, et a été assuré que la GRC avait été alertée.

Il a dit qu’il craignait de maintenir un accès vital à l’autoroute dans la petite ville frontalière de 245 habitants, et il a également averti que la manifestation pourrait entraîner un incident international.

Le 29 janvier, un grand convoi de camions s’est rassemblé à la frontière, certains roulant sur le terre-plein et les fossés et bloquant la route.

Le maire a déclaré que la GRC n’avait établi une importante présence policière que trois jours plus tard.