Un avocat radié du barreau de Miami reconnu coupable de production de pornographie juvénile a été condamné à 16 ans de prison

Un avocat radié du barreau de Miami qui a travaillé comme procureur d’État puis comme avocat civil purge une peine de 16 ans de prison après avoir plaidé coupable d’avoir produit de la pornographie juvénile impliquant des salles de discussion en ligne avec des adolescents, selon les dossiers du tribunal fédéral.

William Power McCaughan Jr. a grandi à Key Biscayne et est diplômé du lycée Christopher Columbus, de l’université de Notre Dame et du Georgetown University Law Center, selon les documents. McCaughan, 42 ans, risquait jusqu’à 30 ans de prison lors de sa condamnation par le tribunal fédéral de Miami ; au lieu de cela, le juge fédéral Rodolfo Ruiz a imposé une peine légèrement plus longue que la peine minimale obligatoire de 15 ans pour le délit de pédopornographie sur Internet.

« Billy a encore un long chemin à parcourir, mais il est déterminé à poursuivre son chemin vers la guérison », ont écrit ses avocats, Joseph Rosenbaum et David Rothman, dans une note avant la condamnation de McCaughan fin août. « Il est également déterminé à purger sa peine, à faire amende honorable et à la transmettre. »

« Billy n’est pas une cause perdue et mérite une seconde chance pour faire les choses correctement. »

L’affaire fédérale de pornographie juvénile de McCaughan a été déposée en juillet dernier alors qu’il travaillait comme avocat pour le Morgan Law Group à Coral Gables. Plus tôt dans sa carrière, McCaughan, fils d’un avocat de Key Biscayne, avait travaillé comme procureur d’État dans le sud-ouest de la Floride.

Les accusations initiales contre McGaughan concernaient la réception d’images pédopornographiques sur Internet, ce qui a conduit à la révocation de sa licence d’avocat pour cinq ans par la Cour suprême de Floride en décembre.

Mais en février, les procureurs fédéraux ont aggravé les charges pour inclure la production d’images pédopornographiques, un délit plus grave. Trois mois plus tard, McCaughan a plaidé coupable du chef d’accusation de production, tandis que les autres chefs d’accusation ont été rejetés.

Voici comment l’affaire du FBI s’est déroulée, selon une déclaration factuelle déposée avec l’accord de plaidoyer de McCaughan.

Je voulais avoir des relations sexuelles avec une fille de 11 ans

En décembre 2022, McCaughan, sous le nom de « wmccaugh » sur l’application de partage de fichiers Kik, a regardé une vidéo de la nièce de 11 ans d’un autre utilisateur et a dit à l’utilisateur qu’il voulait emmener la fille « en voyage » et, plus tard, passer un week-end à lui faire des actes sexuels « avant qu’elle ne se développe trop ».

McCaughan, qui s’est entretenu avec un agent infiltré du FBI, a exprimé sa « frustration de voir que le sexe était traité comme un sujet privé et tabou et interdit aux enfants » et il pensait que « beaucoup d’enfants sont excités et curieux dès leur plus jeune âge et même s’ils ne le sont pas ou n’aiment pas beaucoup ça, ils doivent apprendre ».

L’année dernière, les agents ont obtenu des mandats de perquisition pour le domicile, le véhicule et les appareils électroniques de McCaughan, dont un téléphone portable. Les agents ont localisé l’application Kik connectée sous le nom d’utilisateur « wmccaugh ».

Discussions avec des adolescents

Les agents ont découvert des conversations sur son téléphone portable entre McCaughan et un garçon de 16 ans et un garçon de 14 ans. Il s’agissait de discussions sur « des actes sexuels avec des mineurs prépubères avec l’une des victimes mineures », selon la déclaration factuelle déposée avec l’accord de plaidoyer de McCaughan.

La première victime mineure a eu 17 ans au cours de sa conversation avec McCaughan.

Le 11 mars 2021, McCaughan a discuté avec la deuxième victime mineure et lui a demandé son âge. La victime mineure a dit à McCaughan qu’il avait 16 ans.

« Au cours de leur conversation, [McCaughan] demandé [the second victim] « pour lui envoyer des images de ses parties génitales », selon le communiqué.

McCaughan a ensuite dit : « laisse-moi voir davantage de toi », « écarte ce cul et laisse-moi voir le trou que je vais détruire », et « laisse-moi voir le reste de ton corps » et « ta bite », entre autres choses, selon le communiqué. En réponse, la deuxième victime « lui a envoyé plusieurs fichiers multimédias de son pénis nu ».

Les images représentaient le [second minor victim] « se sont livrés à une conduite sexuellement explicite et constituent donc de la pornographie juvénile », selon les procureurs Abbie Waxman et Lauren Astigarraga-Little.