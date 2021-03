Un avocat raconte que des abus raciaux dans un bus au milieu des avertissements que la pandémie alimente la haine

Son expérience déchirante s’inscrit dans un contexte d’augmentation des crimes haineux depuis que le verrouillage a été imposé pour la première fois l’année dernière.

Des chiffres récents de l’Assemblée de Londres ont montré que le nombre de crimes haineux enregistrés dans les bus londoniens est passé de 43 en mai de l’année dernière à 115 en juin.

Plus largement dans la capitale, Scotland Yard a été appelé à traiter plus de 21000 incidents de crimes de haine liés à la race entre janvier 2020 et janvier 2021.

Il y a eu une forte augmentation des infractions tout au long de l’année, avec 1227 crimes haineux signalés à la police en avril 2020, passant à 2385 en juin.

En dehors de Londres, la police du Grand Manchester a vu les crimes haineux signalés augmenter d’un tiers en juin 2020 par rapport à juin précédent.

Tell MAMA, un groupe qui soutient et enregistre les crimes de haine anti-musulmans au Royaume-Uni, a déclaré que la pandémie avait contribué à attiser les flammes de l’intolérance.

Un porte-parole a déclaré: «La pandémie a conduit à une augmentation significative de la haine et du racisme anti-musulmans en ligne, et nous pensons que les gens qui passent plus de temps en ligne et descendent dans les« terriers »des sites Web de conspiration et du matériel haineux alimentent certains de cela.

«De plus, certaines personnes ont un avenir incertain à cause de la pandémie et il est facile de blâmer« l’autre ».

«Ceci, associé à des informations qui ont été faussement diffusées sur les« rassemblements de musulmans »et donc la propagation du coronavirus, sont tous des facteurs de la montée de la haine en ligne.»