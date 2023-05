Un avocat qui a quitté l’équipe juridique de Trump cite des désaccords avec le conseiller de Trump comme base de son départ

WASHINGTON (AP) – Un avocat qui a quitté l’équipe juridique de Donald Trump la semaine dernière a attribué sa décision samedi à des désaccords stratégiques avec un proche conseiller de l’ancien président.

Timothy Parlatore, qui avait été un avocat clé de Trump dans le cadre d’une enquête d’un avocat spécial du ministère de la Justice sur la mauvaise gestion potentielle de documents classifiés dans son domaine de Floride, a déclaré à CNN dans une interview samedi qu’il y avait « certaines personnes qui rendaient la défense du président beaucoup plus difficile ». qu’il ne fallait.

Il a pointé du doigt Boris Epshteyn, un autre avocat et haut conseiller de Trump dans de multiples enquêtes criminelles, qu’il a accusé de « faire tout ce qu’il pouvait pour essayer de nous bloquer pour nous empêcher de faire ce que nous pouvions pour défendre le président ».

Parlatore a révélé mercredi qu’il démissionnait de l’équipe juridique de Trump, une décision qui intervient alors que l’enquête de l’avocat spécial Jack Smith montre des signes de ralentissement et d’approche d’une décision sur l’opportunité de porter ou non des accusations contre l’ancien président. Ses commentaires de samedi ont fourni un contexte supplémentaire à la décision.

Dans une déclaration répondant aux commentaires de Parlatore, un porte-parole de Trump a déclaré : « M. Parlatore ne fait plus partie de l’équipe juridique. Ses déclarations concernant les membres actuels de l’équipe juridique sont infondées et catégoriquement fausses.

Dans son interview, Parlatore a déclaré qu’Epshteyn avait servi de « filtre » pour empêcher l’équipe juridique d’obtenir des informations sur l’enquête vers ou depuis Trump.

Il a également déclaré qu’Epshteyn avait résisté à l’idée que l’équipe juridique organise il y a des mois une perquisition dans la propriété de Trump à Bedminster, dans le New Jersey, pour d’éventuels documents classifiés supplémentaires, et qu’il avait entravé une stratégie de défense visant à aider à « éduquer (le procureur général) Merrick Garland quant à la meilleure façon de gérer cette affaire. Parlatore était l’un des auteurs d’une lettre adressée le mois dernier au président de la commission du renseignement de la Chambre exposant une série de défenses potentielles dans l’enquête.

« C’est assez difficile de se battre contre le DOJ, et dans ce cas un avocat spécial, mais quand vous avez aussi des gens dans la tente qui essaient aussi de vous saper, de vous bloquer et de faire en sorte que je ne puisse pas faire ce que je sais que Je dois faire en tant qu’avocat », a déclaré Parlatore.

« Et quand je me lance dans des combats comme ça, cela nuit à ce qui est nécessaire pour défendre le client et n’était finalement pas dans le meilleur intérêt du client, alors j’ai pris la décision de me retirer », a-t-il ajouté.

Suivez Eric Tucker sur Twitter à http://www.twitter.com/etuckerAP

Eric Tucker, l’Associated Press