Un avocat présente une pétition de suppression de propriété au conseil de Mingo Junction | Actualités, Sports, Emplois

MINGO JUNCTION — Un avocat a informé le conseil du village de Mingo Junction d’une pétition visant à quitter la rue Elizabeth inutilisée et non entretenue du village et à remettre la propriété aux propriétaires voisins mardi soir.

John Mascio a déclaré au conseil que tous les propriétaires voisins avaient signé une pétition demandant au conseil de quitter la rue, qui relie la rue South Commercial, et une ruelle qui passe derrière elle. Mascio a déclaré que les vacances, qui n’affecteraient pas les conduites d’eau ou les servitudes de services publics actuelles, diviseraient par la loi la superficie de la rue en deux, une part égale étant distribuée aux propriétaires fonciers de chaque côté de la rue.

« Les rues ne sont pas utilisées » dit Mascio. « Cela leur donne simplement un peu plus de terrain pour faire ce qu’ils veulent avec leurs propriétés. … (Ils peuvent) l’utiliser en conjonction avec ce qu’ils possèdent déjà.

Le conseiller Adam Peeler a exprimé ses hésitations, affirmant qu’il y aurait des avantages potentiels pour le village s’il conservait la propriété, qui se trouve dans une zone industrielle. Il a déclaré que la rue pourrait être utilisée comme passage si le village devait se développer à l’avenir.

Mascio a répliqué en affirmant que le tracé de la rue entrave le développement futur, les propriétaires actuels occupant tout l’espace autour de la rue, ce qui signifie que les futurs développements devraient avoir le consentement des propriétaires actuels pour y entrer malgré tout.

Cette pétition fait suite à une affaire de 2014 devant le tribunal des plaidoyers communs du comté de Jefferson concernant les vacances des rues Elizabeth et Susanna – G&M Smith Family Ltd. Partnership c. Village de Mingo Junction. G&M, représenté par Mascio et composé d’un particulier et de son épouse, était propriétaire de la totalité de la propriété face aux rues qu’il tentait de libérer.

Cette affaire a initialement donné raison au village, qui s’est opposé aux vacances. L’affaire a fait l’objet d’un appel et la décision initiale selon laquelle les rues n’étaient pas abandonnées par la loi a été annulée, citant le fait que les rues n’avaient pas été utilisées depuis 21 ans. L’appel confirmait cependant le rejet de la demande de G&M de quitter les rues.

Peeler a poursuivi en se demandant pourquoi les propriétaires voulaient que la rue soit aménagée. Mascio a répondu qu’il ne savait pas ce que les propriétaires individuels avaient l’intention de faire de la propriété. Il a déclaré qu’il n’y avait aucune raison pour que le village conserve la propriété, car les propriétaires seraient « soulager le village d’un fardeau et d’une obligation statutaire » pendant les vacances.

Mascio a ajouté que les propriétaires auraient pu déposer une pétition pour que le village nettoie et entretienne la rue, afin qu’ils puissent avoir accès à l’arrière de leurs propres propriétés. Il a présenté au conseil des informations sur la rue et l’allée, notamment une carte et une copie de la pétition signée.

Dans d’autres affaires :

• L’administrateur du village, Bob Smith, a déclaré dans sa mise à jour que le service des eaux de Mingo Junction a embauché un opérateur supplémentaire, que les ajustements d’un camion de conditionnement sont terminés, que l’enquête sur l’amiante du bâtiment Argo est terminée et que les bannières des anciens combattants du village ont besoin de travaux pour réparer leurs supports.

• De plus, Smith a déclaré que la piscine Mingo Junction faisait l’objet de rénovations majeures, notamment en envisageant de reconstruire une pompe de circulation. La piscine a également besoin d’importants travaux de bétonnage, a déclaré Smith, et cela doit être fait le plus tôt possible.

• Suite à un commentaire du maire Ed Fithen concernant le stationnement des voitures dans le parc Aracoma tard dans la nuit, le conseil a discuté de la fermeture du parc pendant la nuit en utilisant une porte existante et éventuellement de nouvelles portes.

• Le Conseil a approuvé une politique sur les archives publiques de Mingo Junction. L’avocat du village, Craig Allen, a déclaré que la politique n’est pas imposée par la loi, mais qu’elle garantirait une communication et une compréhension claires lorsqu’un individu demande certains documents au village.

• Le Conseil des eaux et des égouts a prévu une réunion spéciale vendredi à 15 heures dans la salle du conseil.

• Le chef de la police Willie McKenzie a déclaré dans sa mise à jour que le département avait aidé le groupe de travail sur les drogues du comté de Jefferson lors d’une saisie de drogue au 411 Lincoln Avenue jeudi, ainsi que de deux saisies précédentes sur Commercial Street.

• Le Conseil a donné à McKenzie la permission d’acheter quatre nouvelles caméras corporelles et une station de chargement pour remplacer les caméras actuelles qui, selon lui, ne fonctionnaient pas correctement.

• McKenzie a invité les propriétaires de Jeep à participer au Jeep Invasion Trunk-or-Treat du ministère le 19 octobre de 17 h à 19 h.







