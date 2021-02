Avec la «nouvelle normalité» du travail à domicile, du collège à la maison, des réunions virtuelles, etc., de nombreuses personnes ne savent toujours pas où tracer la ligne entre «travail» et «domicile». C’était simple autrefois. Vous travailleriez à votre bureau, rentriez à la maison, détendiez la famille ou regardiez un spectacle ou vous vous livriez même à des activités intimes avec votre partenaire sans aucune crainte. Mais comme les frontières se sont effondrées, il peut être difficile de réaliser quand le travail se termine et que la maison commence. Cela s’est terminé de manière plutôt désastreuse pour un avocat au Pérou qui a été surpris en train de faire l’amour immédiatement après une affaire judiciaire – lors d’une réunion virtuelle.

Selon Todo Noticias, il y a eu une audience au cours de laquelle Héctor Cipriano Paredes Robles était l’un des avocats. L’affaire contre un redoutable gang local, Los Z de Chanchamayo, était en cours de traitement jeudi. Cependant, le conseil n’a pas pu se concentrer sur l’affaire car Robles s’est immédiatement engagé dans des activités sexuelles dès que son rôle a été fait, la caméra diffusant toujours tout au tribunal et aux médias.

L’avocat, ignorant être devant la caméra, s’est rapidement déshabillé alors qu’une femme (également nue) se dirigeait vers lui. La conversation dans la vidéo implique des gens sidérés qui s’exclament «il a des relations sexuelles» en espagnol. Pendant un moment, les gens essaient de l’appeler pour l’alerter, mais il doit couper le volume. Certaines personnes essaient de voir s’il peut être retiré de l’appel mais échouent.

Le juge qui supervise l’audience, John Chachua Torres, met ensuite fin à la procédure judiciaire. Il était furieux contre Robles pour «avoir manqué de respect à la dignité de la cour», a rapporté Noticias. «Cet avocat n’a ni l’honneur ni la dignité de la profession», a-t-il déclaré.

Le faux pas peut sembler drôle à certaines personnes, mais il aura des ramifications drastiques pour la carrière de Robles. Le Barreau de Junín a publié une notification sur sa page Facebook dans laquelle ils ont fermement rejeté ces actes obscènes et ont appelé à une enquête stricte contre lui. Le ministère public péruvien et le barreau lancent des enquêtes contre Robles. Pour aggraver les choses, certains ont affirmé que la femme vue dans la vidéo était une cliente, bien que de telles affirmations ne puissent être vérifiées tant que Robles n’a pas publié sa déclaration.

Il a été officiellement expulsé de l’affaire actuelle de trafic de terre, de fraude et d’extorsion et il reste à voir s’il comparaîtra un jour devant le tribunal.

Le comportement exceptionnellement imprudent de cet avocat n’est pas unique. L’année dernière, un député argentin marié a oublié qu’il était devant la caméra et qu’il était exposé à l’ensemble du parlement lorsqu’il a découvert la poitrine de sa petite amie et l’a embrassée sur le disque. Il a démissionné plus tard.