Un avocat kenyan dans une affaire de la CPI liée au nouveau président retrouvé mort

Paul Gicheru avait plaidé non coupable plus tôt cette année pour les huit chefs d’accusation d’interférence avec des témoins dans l’affaire contre William Ruto, qui avait été accusé d’implication dans la violence après les élections de 2007 au Kenya qui avaient fait plus de 1 000 morts. Les charges retenues contre Ruto et d’autres personnes, dont l’ancien président Uhuru Kenyatta, ont finalement été abandonnées lorsque l’affaire a échoué sur fond d’allégations d’ingérence de témoins. Ruto a nié les allégations portées contre lui.