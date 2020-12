Kuroiwa et les membres de l’assemblée qui l’ont soutenu ont ensuite recueilli des signatures pour organiser un référendum dans la ville, arguant qu’Arai avait faussement accusé le maire d’agression sexuelle, déshonoré l’assemblée et porté atteinte à la réputation de la ville. Arai a perdu son siège au référendum par 2542 voix contre 208.

Arai a déclaré vendredi qu’elle soutenait sa revendication et qu’elle continuerait de se battre pour les femmes et les autres minorités afin qu’elles puissent s’exprimer sans se sentir intimidées.

« Le maire a abusé de son pouvoir pour renvoyer une personne qui était mal à l’aise avec lui, pour me chasser de Kusatsu et même essayer de détruire ma vie », a déclaré Arai lors d’une conférence de presse.

«Kusatsu est une petite ville et ils peuvent facilement savoir qui a signé ou voté la pétition (lors du référendum). C’est comme si tout le monde était surveillé », a-t-elle déclaré.

La plupart des membres de l’Assemblée sont propriétaires de sources thermales et d’autres entreprises et emploient de nombreux citadins, a-t-elle déclaré.

Kuroiwa a défendu sa démission, affirmant que le référendum était un choix difficile mais inévitable pour protéger à la fois la réputation de la ville et la sienne.

Kuroiwa a qualifié l’affirmation d’Arai lundi de « mensonge et fabrication à 100% » et a déclaré qu’il n’y avait même pas de place pour une discussion sur la question de savoir s’il y avait eu des relations sexuelles consenties. «Il n’y avait rien du tout», dit-il.

Kuroiwa poursuit une enquête pénale sur Arai et demande des dommages-intérêts pour diffamation dans le cadre d’une action civile. Il l’a accusée d’avoir porté de fausses accusations contre lui pour le faire pression pour qu’il change une décision sur une politique de sources chaudes.

Le Japon est parmi les plus bas de l’échelle internationale en matière d’égalité des sexes, et les femmes devraient toujours donner la priorité à l’entretien ménager, à l’éducation des enfants et à la soumission aux maris plutôt qu’à l’avancement de leur carrière.