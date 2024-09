Un avocat jamaïcain-américain mène l’affaire contre Diddy : 10 faits sur Damian Williams

Cette photo non datée fournie par le bureau du procureur américain du district sud de New York montre Damian Williams. (Avec l’aimable autorisation du bureau du procureur américain via AP)

Le magnat du rap superstar Sean « Diddy » Combs a plaidé non coupable cette semaine des accusations de racket et de trafic sexuel, et a été condamné à rester en détention dans l’attente de son procès.

Le procureur qui dirige l’affaire contre Combs est Damian Williams, 44 ans, chef du bureau du procureur américain pour le district sud de New York, qui est d’origine jamaïcaine.

Observateur en ligne a compilé 10 choses que vous devriez savoir sur Williams.

1. Williams est né à New York de parents immigrés jamaïcains et a grandi dans la région métropolitaine d’Atlanta. Ses parents sont originaires de Frome, dans la paroisse de Westmoreland, à l’ouest de la Jamaïque.

2. Il est le premier procureur noir américain pour le district sud de New York, recommandé par le chef de la majorité du Sénat Chuck Schumer en mars 2021 et nommé par le président américain Joe Biden plus tard dans l’année avant d’occuper ce poste.

3. Son rôle consiste à superviser les enquêtes et les poursuites pour toutes les infractions fédérales et les litiges dans toutes les affaires civiles du district.

4. Il est diplômé de l’Université de Cambridge, de l’Université de Harvard et de la faculté de droit de Yale.

5. Pour ses études secondaires, il a fréquenté la Woodward Academy à Atlanta, où il était président du corps étudiant.

6. Williams aurait travaillé comme assistant juridique du juge Merrick Garland à la Cour d’appel des États-Unis de 2007 à 2008. Il a également travaillé comme assistant juridique pour le juge Stevens de la Cour suprême des États-Unis de 2008 à 2009, selon les médias américains.

7. Avant sa nomination au poste de procureur fédéral en chef de l’État de New York, il aurait occupé le poste de procureur adjoint des États-Unis pour le bureau du procureur américain du district sud de New York, en charge du groupe de travail sur la fraude aux valeurs mobilières et aux matières premières.

8. Il est marié à Jennifer Wynn, universitaire et également diplômée de Harvard.

9. Williams a participé aux poursuites contre d’autres personnalités de premier plan, notamment Ghislaine Maxwell, Sam Bankman-Fried et Bob Menendez.

10. Concernant l’affaire Diddy, il aurait accusé le magnat du hip-hop d’utiliser son empire commercial pour exploiter et maltraiter des femmes. « Comme l’affirme l’acte d’accusation, pendant des années, Sean Combs a utilisé l’empire commercial qu’il contrôlait pour abuser et exploiter sexuellement des femmes, ainsi que pour commettre d’autres actes de violence et d’obstruction à la justice », aurait-il déclaré.