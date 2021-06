Un avocat indien centenaire exerçant depuis 1947 assiste toujours aux audiences virtuelles

L’age est juste un nombre! Cet avocat en exercice du Rajasthan Jodhpur prouve cet adage alors qu’il a eu 100 ans vendredi et qu’il est centenaire, il continue d’apprendre de nouvelles choses. Il assiste à ses audiences virtuelles après avoir appris les ficelles du monde virtuel dans sa 100e année. L’avocat est Lekhraj Mehta de Jodhpur qui a eu 100 ans vendredi. Mehta est un nom légendaire dans le domaine du droit et a enseigné à de nombreuses personnalités éminentes, notamment d’anciens CJI, CM et juges de tribunaux internationaux.

Il pratique le droit depuis 1947. Cependant, pendant la période de pandémie, il a appris l’art d’assister à ses audiences par vidéoconférence. En fait, il a également appris les appels vidéo et les réunions vidéo depuis le verrouillage de l’année dernière. L’âge n’est jamais un obstacle pour moi pour apprendre de nouvelles choses, dit Mehta qui est un apprenant habituel et se tient au courant de ses affaires, rencontre des gens et s’informe des derniers développements.

Cependant, alors que la pandémie a changé sa façon de travailler, Mehta, comme les autres, a dû rester confiné à son domicile. Apprenant vite, il a fait de son petit-fils Ramil Mehta son «professeur» et a appris l’art d’assister à des vidéoconférences, des appels vidéo et des réunions vidéo et, par conséquent, les défis de la pandémie ont été surmontés pour son monde professionnel.

Il n’a pas abandonné sa pratique d’étudier ses cas à fond et a continué à rester en contact avec ses clients par appel vidéo. Mehta a enseigné à d’éminentes personnalités telles que l’ancien CJI RM Lodha, le juge Dalbeer Bhandari, le ministre en chef du Rajasthan Ashok Gehlot et ML Singhvi.

Né en 1921, il avait entendu parler de la grippe espagnole par les membres de sa famille et maintenant, après 100 ans, il voit le monde changer pendant la pandémie. Cependant, il estime que cette fois, le monde ne s’est pas arrêté grâce à Internet et à la communication mobile.

Mehta a combattu de nombreux cas intéressants. Il était l’avocat de la star de Bollywood Salman Khan qui a été accusé dans l’affaire de braconnage Black Buck. Il a combattu l’affaire pour s’assurer que Salman obtienne son visa et se rende à l’étranger pour ses fusillades alors que la Haute Cour a suspendu sa condamnation dans l’affaire de braconnage de Black Buck.

Même lorsque le CP Joshi du Congrès a perdu les élections à l’assemblée par une voix et a pris l’abri du tribunal, Mehta ne lui a pas permis de gagner les élections contre Kalyan Singh. De même, la victoire de l’ancien vice-président Bhairon Singh Shekhawat a été contestée à deux reprises devant les tribunaux, mais Mehta a veillé à ce que sa victoire reste intacte. Nathuram Mirdha a perdu les élections de l’assemblée face à Govardhan Soni et s’est adressé au tribunal. Son plaidoyer a été rejeté, grâce à l’approche intelligente de Mehta.

À l’âge de 100 ans aujourd’hui, il a déclaré que les personnes âgées devraient régler leur emploi du temps dès le matin, décider ce qu’elles mangeront et ce qu’elles ne devraient pas, marcher beaucoup et pratiquer le yoga pour rester en bonne santé.

