Une enquête indépendante a révélé en 2019 que de nombreux jeunes joueurs noirs – certains âgés d’à peine 12 ans – avaient été victimes d’une culture d’abus racial au club de Premier League dans les années 1990, l’ancien entraîneur des jeunes Williams ayant déclenché une « tirade quotidienne d’abus racistes« , selon les conclusions de l’enquête.

Chelsea a annoncé avoir accepté les conclusions de l’enquête sans poser de questions et offert des conseils aux joueurs qui avaient été pris dans le cadre des abus racistes, tout en présentant des excuses publiques complètes.

Le conseiller juridique représentant plusieurs des victimes, cependant, a critiqué le club pour des prétendus « hypocrisie » après avoir dit que Chelsea avait contacté Williams pour obtenir des preuves plutôt que d’admettre sa responsabilité.

« En 2019, le Chelsea Football Club a présenté des excuses publiques aux anciens joueurs de l’équipe de jeunes maltraités à leur charge. Cela comprenait des clients représentés par cette entreprise qui ont été soumis à ce que le rapport Barnardo’s décrit comme des » abus raciaux ciblés « par Gwyn Williams», a annoncé Emma Ferguson, de Bolt Burdon Kemp, dans un communiqué via The Athletic.

« Le langage utilisé par Williams envers nos clients dans les années 1990 était raciste, déshumanisant et avait des effets néfastes à long terme sur leur santé mentale.

« Les détails de l’abus ont été récemment rapportés dans The Athletic suite à la présence de l’écrivain Daniel Taylor à une audience publique relative à l’un des cas.

« Nos clients sont donc déçus que le Chelsea Football Club ait changé de position devant les tribunaux civils. Plutôt que de chercher à réparer nos clients pour ce préjudice, le Chelsea FC s’appuie sur les témoignages de Williams déclarant qu’il « n’utiliserait jamais ces mots aujourd’hui » et qu’il n’y avait « aucune intention malveillante …[or] intention de causer du tort ‘.

« Cette excuse est trop souvent utilisée pour justifier les abus racistes envers la communauté noire et comme moyen de nier leurs expériences vécues. Il ne fait rien pour remédier au préjudice et au traumatisme continu causés aux victimes d’abus racistes – en particulier dans les cas de nos clients alors qu’ils n’étaient que des enfants et que les abus leur étaient infligés par des personnes en position de confiance.

« Chez Bolt Burdon Kemp, nous sommes clairement d’avis que le comportement de Williams était alors un abus raciste et qu’il est aujourd’hui un abus raciste. L’hypocrisie du Chelsea FC en semblant soutenir la vie des Noirs en public tout en refusant de soutenir les victimes noires d’abus racistes dans la recherche de la justice qu’elles méritent ne fait qu’aggraver la douleur et la souffrance de nos clients. Nous espérons que le club reconsidère sa position à l’avenir. «

Williams, qui était auparavant responsable de l’académie de Chelsea avant de déménager à Leeds United, a nié s’être livré à une forme d’abus racial – et a déclaré que toutes les allégations suggérant le contraire sont fausses.

« La position de mon client demeure, comme indiqué, qu’il nie toutes les allégations d’abus racial ou autre», A déclaré l’avocat de Williams, Eddie Johns. « Sa position est que ses actions n’étaient pas abusives, et je crois que c’est la position reflétée dans sa déclaration.. «

Chelsea, quant à lui, a refusé de commenter la question lorsqu’elle a été contactée par The Athletic, déclarant qu’il serait inapproprié de le faire tant que l’affaire reste devant les tribunaux.