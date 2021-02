Un avocat en herbe de 22 ans a été piraté à mort avec au moins trois couteaux différents, a révélé sa mère, alors qu’un garçon de 17 ans avait été arrêté pour son meurtre.

Sven Badzak, 22 ans, a été brutalement agressé par un groupe d’hommes sur Willesden Lane à Kilburn, au nord de Londres, juste après 17h30 samedi après être allé à Waitrose acheter du jus d’orange à sa mère.

Sa mère, Jasna, 49 ans, a révélé qu’un rapport d’autopsie montrait que son fils n’avait pas de griffes sur les mains, suggérant que la victime « douce » qui « détestait la violence » n’avait pas résisté à ses agresseurs.

Elle a déclaré que l’enquête de pathologie avait également révélé qu’au moins trois couteaux différents avaient été utilisés, dont un de 7 cm de large et enfoncé dans sa poitrine, rapporte The Sun.

Un garçon de 17 ans a été arrêté hier pour le meurtre de Sven qui a été poursuivi par un gang et poignardé à mort lors d’une attaque non provoquée – comme son ex-mère militante conservatrice a déclaré que son « gentil » fils « n’avait même pas essayé de le faire. bats toi’.

Sven, 22 ans, a été attaqué sur Willesden Lane à Kilburn juste après 17h30 hier et est mort dans la rue avec son sac de courses à côté de lui

Mme Badzak (photo) a déclaré qu’un rapport de pathologie avait révélé que son fils avait été attaqué avec au moins trois couteaux différents

Sven Badzak, victime d’un crime au couteau, a rencontré le Premier ministre Boris Johnson dans son enfance. Il a été poignardé à mort alors qu’il allait chercher du jus d’orange

Hier, la police a confirmé qu’un suspect avait été arrêté pour meurtre, car ils ont révélé plus de détails sur l’attaque après avoir regardé la vidéosurveillance locale.

Sven et un ami se tenaient devant une boulangerie en attendant que des bagels soient cuits lorsqu’ils ont été poursuivis par un groupe d’hommes avant que Sven ne tombe par terre et soit poignardé à mort. Son ami a également été poignardé mais survivra à ses blessures.

‘[Sven] ne fuyait personne », a déclaré Mme Badzak. « Ils sont arrivés à cette conclusion hier après la fin de l’enquête de pathologie. Cela a révélé que six personnes étaient présentes et qu’au moins trois couteaux différents ont été utilisés.

«Sven se tenait devant la boulangerie pour faire préparer ses bagels. Ils ont trouvé une blessure par arme blanche de 7 cm de large le traversant complètement, et trois autres blessures sur le bas du dos et le dos, et pas une seule égratignure sur ses mains.

«Mon pauvre enfant n’avait même pas les mains utilisées pour se protéger. Il s’arrêtait juste pour attendre son ami de football. Et c’est pourquoi ce plus jeune est à l’hôpital et mon fils est mort.

Elle a vu son fils pour la dernière fois hier à la morgue de l’hôpital de Northwick Park derrière un écran.

Mme Badzak avait critiqué l’utilisation par le Met du terme « altercation » pour décider de la préparation de la mort de Sven, mais la force a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un terme général pour une dispute entre deux parties.

« Cela ne fait porter de blâme à personne et ne suggère certainement aucune provocation d’aucune sorte », a déclaré un porte-parole.

La mère de Sven, Jasna, 49 ans, a révélé qu’un rapport d’autopsie montrait que son fils (photo) n’avait pas de rayures sur les mains

Hier, Mme Badzak a également affirmé qu’une voiture de police avait roulé sur la route et avait vu le grand groupe d’hommes qui auraient attaqué Sven, qui était instruit en privé à l’école Wetherby, à laquelle le prince Harry et le prince William ont également assisté.

«La police a eu l’occasion de l’empêcher parce que huit criminels se tenaient en face de Sven – une voiture de police est passée tranquillement et n’a rien fait», a-t-elle déclaré.

« Un témoin faisait ses courses juste avant l’événement et a vu ces huit hommes menaçants et le véhicule de police. Cela l’a choqué. Immédiatement après avoir vu les hommes, il a traversé la route.

« Ils s’étaient rassemblés de manière intimidante et, comme d’autres journalistes l’ont souligné, même s’ils étaient les plus gentils des gens, pourquoi ont-ils été autorisés à se rassembler en groupe de huit pendant le verrouillage.

«Pourquoi iraient-ils lentement les acheter quand ils ont vu que d’autres personnes allaient de l’autre côté du trottoir pour les éviter?

Un porte-parole du Met a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’autres incidents au moment de l’attaque au couteau, de sorte qu’ils ne pouvaient pas dire si une voiture de patrouille avait dépassé les lieux.

La victime, qui était un acteur et mannequin en herbe, avait fait des études privées dans les écoles de Wetherby et de Portland Place avant de fréquenter l’université de Roehampton et avait demandé des conseils pour devenir avocat avant d’être tué. Sur la photo: Sven Badzak photographié comme un enfant avec sa mère et l’ancien chancelier George Osbourne

Mme Badzak a déclaré que son fils était au courant de la crise de la criminalité au couteau à Londres et avait pris des mesures pour essayer de se protéger.

«Il faisait très attention à son environnement», dit-elle. «Il ne s’engagerait jamais avec un groupe de huit personnes portant d’énormes couteaux.

« Sa mort n’a été absolument pas provoquée et j’ai des témoins disant que Sven se tenait devant la boulangerie.

«Le sac Waitrose avec du jus d’orange dans lequel il a acheté avec ma carte a été trouvé au même endroit où il est mort.

Mme Badzak a déclaré que Sven, qui avait un diplôme en sociologie mais souhaitait devenir avocate, avait rencontré le Premier ministre et d’autres politiciens conservateurs bien connus à l’âge de 10 ans, grâce à son travail de campagne avec le parti.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait reçu un contact de M. Johnson, elle a répondu: « Non, rien du tout.

«Une personne qu’il connaissait est morte. Au moins, la courtoisie devrait être d’appeler la personne qu’il connaît au sujet de la mort de son fils. Sven était encore un jeune enfant. Je ne connais toujours pas la version des événements après qu’il a été poignardé.

Hier, M. Johnson a déclaré que « absolument tout » était fait pour lutter contre les crimes violents et a déclaré que ses pensées allaient à Mme Badzak et à sa famille « dans le deuil de la perte de son fils ».

Mme Badzak a fait appel sur Twitter avec des photos de son fils unique enfant avec l’ancien Premier ministre David Cameron et des appels à l’aide

Il a déclaré aux journalistes: « Je pense que ce qui se passe dans les rues de trop de nos villes est très, très triste et je veux voir les enfants protégés de certains des crimes des gangs, du crime au couteau, de la culture de la violence qu’ils trop souvent aspiré.

Il s’est dit préoccupé par un « rebond » des chiffres de la criminalité alors que le pays sortait du verrouillage, et a déclaré que des efforts étaient déployés pour assurer une « réponse politique rigoureuse en matière de police » et aussi pour « s’assurer que les enfants, les jeunes autres choses à faire, ils ne se laissent pas entraîner dans la culture nihiliste de ces gangs ».

Il a déclaré qu’il y avait eu «un certain succès» sur ce front, mais a ajouté: «Ce n’est pas une consolation, je sais, pour une mère en deuil, mais nous faisons absolument tout ce que nous pouvons pour lutter contre ces gangs.

M. Badzak a été déclaré mort sur les lieux et son compagnon – nommé localement « Bobby » et soupçonné d’être encore un adolescent – a été emmené à l’hôpital où il est dans un état critique.

S’exprimant hier, l’inspecteur en chef détective Mark Wrigley a déclaré: « Un jeune homme a perdu la vie dans les circonstances les plus tragiques et nous faisons tout notre possible pour trouver les responsables. Nous avons mené des enquêtes et, après avoir examiné la vidéosurveillance de la région, nous sommes convaincus que Sven et son ami ont été victimes d’une agression non provoquée par un groupe d’hommes.

« Alors que le groupe chassait le couple, Sven et son ami se sont séparés. Sven est tombé au sol et a été attaqué par un certain nombre de membres du groupe. Son ami a également été agressé mais a réussi à demander de l’aide dans un magasin voisin et reste dans un état stable à l’hôpital.

« Nos pensées vont aux deux familles de ces victimes et je tiens à les assurer que nous les soutiendrons tout au long de cette enquête et que mon équipe d’officiers hautement expérimentés travaillera sans relâche pour localiser et appréhender les responsables de cette horrible attaque.

« Je ferais également appel à toute personne qui se trouvait dans ou autour de la région de Willesden Lane et de Kilburn High Road à l’époque et qui aurait pu être témoin de cet incident impliquant les victimes et les suspects pour entrer en contact. Si vous étiez un usager de la route et que vous avez installé une caméra de tableau de bord dans votre véhicule, veuillez vérifier cela, car vous en avez peut-être capturé une partie qui pourrait aider notre enquête.

Personne n’a encore été arrêté.

Sven était l’une des deux personnes poignardées à mort lors d’un week-end de violence épouvantable à Londres, où au moins 14 autres personnes ont été blessées dans une série « odieuse » de sept coups de couteau séparés en 48 heures.

La police du Met insiste sur le fait que les coups de couteau n’étaient pas liés.

La police a bouclé la zone après que Sven a été poignardé samedi soir où il est mort dans la rue