Un avocat en divorce partage la raison n ° 1 pour laquelle les parents qui travaillent l’appellent démissionner – NBC Los Angeles

Le taux de divorce aux États-Unis récemment atteint son plus bas niveau en 50 ans, mais un groupe particulier voit une augmentation des ruptures de mariage, selon un avocat en droit de la famille à New York.

Dennis R. Vetrano Jr. a récemment partagé une vidéo sur TikTok sur un « thème majeur » qu’il voit dans l’industrie du divorce – et cela implique des parents qui travaillent.

Dans le clip désormais viral, Vetrano Jr. explique que les mères sur le marché du travail « en ont assez » de gérer leur carrière tout en s’occupant de l’essentiel des tâches ménagères. Et n’oublions pas la charge mentale que les mamans assument.

« Elle a les enfants, elle a l’épicerie, elle a la lessive, elle a les repas, elle a le travail, et au fait, elle gagne tout l’argent et elle paie la maison et fait tout le reste », Vetrano Jr. dit.

« Et je vois les maris reculer et dire: » Hein, je ne dois rien faire! « », Ajoute-t-il.

Selon une enquête réalisée en 2015 par le Working Mother Research Institute, 79% des mères qui travaillent disent qu’elles sont responsables de faire la lessive. Ils sont également deux fois plus susceptibles que les pères de s’occuper de la cuisine.

Vetrano Jr. dit que les principales causes de divorce sont les finances, l’infidélité et la dépendance. Il dit qu’une autre cause – les mères qui travaillent à tout faire – grimpe sur la liste depuis environ 10 ans.

« Maman est PDG d’une entreprise, mais elle planifie toujours tous les rendez-vous pour la famille », a déclaré Vetrano Jr. AUJOURD’HUI.com. « Son temps libre est consacré à plier des vêtements, tandis que son mari fait ce qu’il veut. »

Vetrano Jr., note que beaucoup de ses clientes se décrivent comme une « mère célibataire mariée ».

« C’est le cœur de ce que je vois », dit-il. « Je le vois dans mon industrie. Je le vois avec des amis. Cela devient tellement omniprésent.

Les abonnés TikTok de Vetrano Jr. peuvent en témoigner. Les commentaires sur son message désormais viral incluent:

« Nous en avons marre de la charge mentale. Devoir donner des instructions sur tout. C’est épuisant. »

« Je n’oublierai jamais le jour où j’ai dit ‘si je fais tout moi-même, autant être moi-même’. »

« L’incompétence des armes est un énorme problème. »

« J’avais moins de travail en tant que mère célibataire de deux enfants qu’en tant que mère mariée de deux enfants. »

« La vie est tellement plus facile après mon divorce. J’ai plus d’argent (juste le mien), la maison est propre et j’ai du temps libre. C’est magique.

« Je vais sur 27 ans de mariage parce que mon mari est un partenaire égal. C’est du 100/100. Pas de 50/50 BS. Nous sommes dans le même bateau !

Vetrano Jr. rit lorsqu’on lui demande s’il a entendu des hommes le remercier pour le réveil.

«Ce que j’ai découvert en près de 24 ans de travail, c’est que les hommes ne se regardent pas dans le miroir. Ils regardent vers l’extérieur vers qui ils peuvent pointer du doigt », dit-il. « Ils préfèrent s’en prendre et se fâcher que d’être introspectifs. »

Cela dit, Vetrano Jr. remarque que les hommes s’intensifient.

« Plus de papas viennent dans mon bureau et disent: » Hé, j’ai fait le dépôt et le ramassage à l’école « , « J’ai préparé des repas » « , révèle Vetrano. « Lentement mais sûrement, je commence à voir ce changement. »

Cette histoire est apparue pour la première fois sur AUJOURD’HUI.com. Plus d’aujourd’hui