Un avocat emprisonné pour avoir blanchi des millions d’argent de la drogue

SAN DIEGO (AP) – Un avocat qui a blanchi des millions de dollars en argent de la drogue pour un violent cartel mexicain de la drogue a été condamné vendredi à 15 ans et huit mois de prison fédérale.

Juan Manuel Álvarez Inzunza, 40 ans, a déclaré à un juge fédéral de San Diego, en Californie, qu’il avait “profondément des remords” et a remercié le gouvernement américain pour sa capture. Le citoyen mexicain a déclaré que son arrestation en 2016 a mis fin à sa carrière criminelle et a contribué à faire en sorte que “ma conduite ne s’aggrave pas”, a rapporté le San Diego Union-Tribune.

Álvarez Inzunza a été condamné pour complot de blanchiment d’argent. En 2016, il a été arrêté au Mexique, où il a été détenu jusqu’à son extradition vers les États-Unis l’année dernière.

Compte tenu du temps déjà passé en détention, il passerait probablement neuf ans de plus en prison, puis serait expulsé vers le Mexique, a déclaré l’Union-Tribune.

Dans un accord de plaidoyer avec les procureurs fédéraux, Álvarez Inzunza a reconnu avoir blanchi de l’argent pour le cartel de Sinaloa d’au moins décembre 2013 à août 2015.

Álvarez Inzunza est devenu orphelin et a été élevé par des parents pauvres à Culiacán, la capitale de l’État mexicain de Sinaloa. Il avait un cabinet d’avocats privé là-bas quand, il y a environ dix ans, “le mauvais client est entré, et il les a écoutés” et a commencé sa carrière criminelle, a déclaré l’avocat de la défense Frederick Carroll lors de l’audience de vendredi.

Álvarez Inzunza transmettrait les ordres des patrons du cartel à un associé en Colombie qui coordonnerait les coursiers pour retirer de l’argent aux États-Unis, a déclaré l’accusation.

Au cours d’une enquête, des agents fédéraux américains ont découvert qu’Álvarez Inzunza avait organisé le transfert de millions de dollars des États-Unis vers le Mexique et d’autres pays et qu’ils avaient pu saisir au moins 3,5 millions de dollars en espèces, dont d’importantes sommes d’argent de la drogue de Boston, Détroit et New York, ont indiqué les autorités.

Álvarez Inzunza “essayait de subvenir aux besoins de sa famille” mais a fini par “détruire sa famille”, a déclaré son avocat.

A sa condamnation. Le juge de district américain Dana Sabraw a reconnu qu’Álvarez Inzunza avait des remords, mais a déclaré que ses actions avaient aidé à financer le violent cartel, qui “n’existe pas sans argent”.

“Vous êtes complice de toutes ces activités – ce n’est pas seulement le blanchiment d’argent”, a déclaré Sabraw.

The Associated Press