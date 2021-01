Un avocat du Texas qui a publié des vidéos Instagram de lui-même participant à l’émeute du Capitole américain engage des poursuites judiciaires pour éviter d’être arrêté, par le biais d’un procès bizarre exigeant que chaque membre du Congrès soit démis de ses fonctions.

Déposée cette semaine dans la division Waco du district ouest du Texas, la plainte de Paul Davis demande également au FBI et au ministère de la Justice de ne pas l’arrêter à moins qu’ils ne puissent prouver qu’il a commis «Certains actes de violence manifestes et intentionnels qui ont directement causé des blessures graves à la personne d’autrui.»

La plainte de 54 pages, déposée au nom de plusieurs groupes soutenant Donald Trump, affirme qu’elle ne cherche pas à annuler les résultats des élections et se distancie des autres poursuites judiciaires engagées par des avocats pro-Trump comme Sidney Powell et Lin Wood.

«Ce n’est pas un procès de Sidney Powell. Ce n’est pas un procès de Rudy Giuliani. Ce n’est pas un procès Lin Wood. Ce n’est pas un procès de Team Trump. Ce n’est pas un procès républicain. Ce n’est pas un procès démocrate », ça lit.

La poursuite affirme cependant que toutes les élections qui ont eu lieu pendant la pandémie de Covid-19 étaient illégales et que le «L’ensemble du 117e Congrès est illégitime.» Il exige que chaque membre de la Chambre et du Sénat soit démis de ses fonctions et ne puisse plus jamais occuper des postes politiques.

Curieusement, il inclut également le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, comme quelqu’un qui devrait être banni de toute activité politique.

En plus de cela, le procès exige que Trump soit réintégré en tant que président, jugeant la certification de la victoire électorale de Joe Biden, ainsi que le vote de la Chambre pour destituer Trump, « nul et vide. » Il appelle l’ancien président le « Il ne reste que des fonctionnaires fédéraux légalement et constitutionnellement restés. »

Davis a été licencié de son travail après la publication de vidéos de lui-même au Capitole américain le 6 janvier, bien qu’il affirme qu’il n’est pas entré dans le Capitole et qu’il a manifesté pacifiquement.

C’est Paul Davis. Paul est avocat. Il est également avocat général associé et directeur des ressources humaines chez Goosehead Insurance. Aujourd’hui, il a pris d’assaut le bâtiment du Capitole pour tenter d’organiser un coup d’État contre le gouvernement américain et l’a documenté (!) Sur Instagram. @followgoosehead pic.twitter.com/eTkoK92ujL – Roger Sollenberger (@SollenbergerRC) 7 janvier 2021

Dans sa vidéo, Davis a affirmé avoir été gazé lacrymogène par la police et a déclaré qu’il voulait que le Congrès « Audit » les résultats de l’élection présidentielle.

« Nous essayons tous d’entrer dans le Capitole pour arrêter ça, » il a dit. «Et c’est ce qui se passe. Ils nous font des gaz lacrymogènes, et ce n’est pas acceptable. Pas acceptable. Les gens ne supporteront pas cela.

