Un avocat du comté de Harris, au Texas, a demandé une grâce lors de l’arrestation de George Floyd en 2004 pour drogue à Houston après que l’officier qui a procédé à l’arrestation a été accusé d’avoir utilisé de fausses preuves.

Floyd a été arrêté par l’ancien policier de Houston Gerald Goines en février 2004 pour avoir vendu pour 10 $ de drogue.

Mais la défenseuse publique du comté de Harris Allison Mathis, qui a déposé la demande de grâce posthume auprès du Texas Board of Pardons and Paroles, a déclaré que Goines avait inventé l’informateur confidentiel dans l’affaire Floyd.

« Personne n’a pris la peine de remettre en question la parole d’un policier vétéran par rapport à celle d’un homme noir précédemment condamné », a-t-elle déclaré.

Goines est accusé de deux chefs d’accusation de meurtre pour un raid de drogue meurtrier en 2019. Les procureurs allèguent qu’il a menti pour obtenir le mandat pour le raid, où Dennis Tuttle, 59 ans, et sa femme Rhogena Nicholas, 58 ans ont été tués.

Les procureurs affirment que Goines a affirmé qu’un informateur confidentiel avait acheté de l’héroïne au domicile du couple – mais que Goines a déclaré plus tard qu’il n’y avait pas d’informateur et qu’il avait acheté la drogue lui-même.

Le bureau du procureur du comté de Harris a depuis abandonné des centaines de cas après avoir appris que Goines avait menti sur des informateurs et des preuves tout au long de sa carrière de 34 ans.

Un pardon «n’effacerait pas la mémoire, personnelle ou institutionnelle, de ce qui est arrivé à George Floyd», a déclaré Mathis, continuant en disant qu’il n’effacerait pas non plus «les choses qui lui arriveraient plus tard».

Mais « cela montrerait que l’État du Texas est intéressé par l’équité fondamentale, en admettant ses erreurs et en travaillant à accroître la responsabilité des policiers qui brisent notre confiance et leurs serments, et nuisent à notre peuple plutôt que de les servir », at-elle mentionné.

La demande de pardon a été rendue publique lundi par un journaliste avec Le projet Marshall.

Dans une déclaration à KHOU-11, la procureure du district du comté de Harris, Kim Ogg, a déclaré qu’elle soutenait le pardon, commentant que son bureau avait déjà examiné une grâce posthume.

«Les procureurs ont déterminé en 2019 que Floyd avait été condamné sur la seule parole de Gerald Goines, un policier en qui nous ne pouvions plus faire confiance; nous soutenons pleinement la demande que le gouverneur pardonne maintenant à George Floyd de cette condamnation pour drogue », a déclaré Ogg.

La semaine dernière, un jury a déclaré l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin coupable de meurtre au deuxième et au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de Floyd en 2020. La mort de Floyd a déclenché une manifestation d’un mois contre l’injustice de la police en juin.

Contribuer: The Associated Press