Un avocat du Texas abattu par Cheney lors d’un voyage de chasse en 2006 décède

Harry Whittington, l’homme que l’ancien vice-président Dick Cheney a accidentellement abattu alors qu’ils chassaient des cailles dans un ranch du Texas il y a 17 ans, est décédé. Il avait 95 ans.

Whittington est décédé samedi à son domicile à Austin, a déclaré lundi un ami de la famille Karl Rove.

Avant que Whittington ne soit propulsé sous les projecteurs nationaux après la fusillade accidentelle, l’avocat était connu depuis longtemps pour avoir aidé à faire du Parti républicain du Texas la force politique dominante qu’il est aujourd’hui et pour être l’homme vers lequel les gouverneurs se tournaient lorsqu’ils avaient besoin de nettoyer un État troublé. agences.

Rove, un stratège républicain influent et ancien conseiller de l’ancien président George W. Bush, a déclaré que Whittington était “un homme d’une intégrité énorme et d’une profonde compassion” qui était appelé par les dirigeants pour des “tâches importantes”.

Whittington et d’autres chassaient avec Cheney sur le vaste ranch Armstrong dans le sud du Texas le 11 février 2006, lorsque Cheney, alors qu’il visait un oiseau, a frappé Whittington, qui avait 78 ans à l’époque. L’accident n’a été rendu public que le lendemain, lorsque le propriétaire du ranch a appelé le journal local – le Corpus Christi Caller-Times – et a raconté au journal ce qui s’était passé.

Whittington a été aspergé de plombs d’oiseaux sur le visage, le cou et la poitrine et a subi une crise cardiaque mineure en raison d’un plomb près de son cœur. Lorsqu’il a quitté l’hôpital environ une semaine après l’accident, il a déclaré que “des accidents se produisent et se produiront” et s’est excusé auprès de Cheney, disant qu’il était “profondément désolé pour tout” Cheney et sa famille ont dû faire face après l’incident.

Cheney a été critiqué pour avoir enfreint une règle cardinale de la chasse – que quelqu’un tenant une arme à feu doit s’assurer qu’il sait sur quoi il tire avant d’appuyer sur la gâchette – et pour ne pas avoir rendu public immédiatement ce qui s’est passé.

L’accident a également engendré d’innombrables blagues. Jay Leno, alors animateur de “The Tonight Show” sur NBC, a plaisanté en disant que Cheney capitaliserait sur l’accident pour la prochaine Saint-Valentin avec une nouvelle eau de Cologne nommée “Duck”. Le milliardaire Bill Gates a salué son auditoire lors d’une conférence en disant : « Je suis vraiment content d’être ici. Mon autre invitation était d’aller à la chasse aux cailles avec Dick Cheney.

Dans une interview avec Fox News quelques jours après l’accident, Cheney a déclaré que c’était “l’un des pires jours de ma vie à ce moment-là”.

Cheney a déclaré que l’accident s’était produit après que Whittington était sorti de la partie de chasse pour récupérer un oiseau abattu en pleine couverture. Cheney a déclaré que Whittington était correctement vêtu d’orange et que la partie supérieure de son corps était visible, mais qu’il se tenait dans un ravin avec le soleil derrière lui.

“Vous ne pouvez pas blâmer quelqu’un d’autre”, a déclaré Cheney. “Je suis le gars qui a appuyé sur la gâchette et a tiré sur mon ami.”

Whittington possédait un bâtiment du centre-ville d’Austin où de nombreux courtiers en électricité du GOP de l’État ont construit leurs empires. Bush a utilisé le bâtiment pour son quartier général de campagne au poste de gouverneur, tout comme l’ancien gouverneur du Texas, Rick Perry. Rove y avait aussi son bureau.

Whittington était un acteur de longue date dans la politique du Texas. En 1961, il a travaillé sur la campagne de John Tower pour le Sénat américain et plus tard a aidé un jeune Bush à se présenter au Congrès, une course qu’il a perdue. Il était également un homme de confiance pour les gouverneurs qui tentaient de nettoyer les agences d’État en difficulté et a passé des décennies à siéger à des conseils d’administration d’État.

Dans les années 1980, le gouverneur républicain Bill Clements l’a nommé à l’ancien Texas Board of Corrections, qui supervisait un système pénitentiaire d’État qu’un juge fédéral avait déclaré inconstitutionnel en raison de conditions brutales.

Whittington est devenu un défenseur du changement dans un système pénitentiaire qui manquait de soins médicaux de base et où les personnes purgeant une peine étaient soumises à des coups par d’autres détenus. Il était également un défenseur des droits des détenus souffrant de troubles mentaux.

Bush, alors gouverneur du Texas, l’a nommé en 1999 pour diriger une commission restructurée des services funéraires du Texas, qui a été mêlée à un procès de lanceur d’alerte.

Rove a déclaré que Whittington avait non seulement servi sa communauté d’innombrables façons, mais était également “une énorme source de bons conseils et de mentorat pour des dizaines”, y compris lui. Il a dit que Whittington n’était pas seulement son propriétaire, mais aussi le secrétaire et le trésorier de sa société.

“C’était un être humain extraordinaire, et le fait qu’on se souvienne de lui comme victime d’un accident de chasse m’énerve”, a déclaré Rove.

