Un avocat dit qu’une “petite querelle” entre la GRC et la police municipale a peut-être coûté des vies lors d’une fusillade en Nouvelle-Écosse

Un avocat de la famille de la dernière personne tuée dans la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse dit qu’il semble que la “petite querelle” entre la GRC et les forces municipales ait eu un impact sur le déroulement de la tragédie et sur le nombre de vies perdues.

Jane Lenehan, qui représente la famille de Gina Goulet – la dernière victime tuée tard dans la matinée du 19 avril à son domicile de Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse – a présenté un dernier mémoire oral devant la Mass Casualty Commission mercredi à Truro, en Nouvelle-Écosse, aux côtés d’autres avocats. .

“On se fiche de savoir qui a commencé”, a déclaré Lenehan. « Il a été stupéfiant d’apprendre que cette querelle mesquine entre la GRC et les forces municipales – qui fait quoi de mieux, qui est mieux formé, qui a les meilleures ressources – a pu avoir des conséquences tragiques pour les Néo-Écossais les 18 et 19 avril.

La commission dirige l’enquête sur les fusillades de masse des 18 et 19 avril 2020, au cours desquelles 22 personnes ont été tuées dans toute la province par un homme armé conduisant une fausse voiture de la GRC et des véhicules volés. Leur rapport final est attendu pour le 31 mars 2023.

Lenehan a déclaré qu’il était décourageant pour ses clients d’entendre tout au long de l’enquête que les mauvaises relations entre la GRC et les forces municipales n’avaient fait qu’empirer au cours des deux dernières années.

L’enquête a appris que les tensions se sont intensifiées en raison de désaccords sur la réponse aux tirs de masse, les normes de police, le suivi des services spéciaux, le financement et le système d’alerte d’urgence.

Deux exemples qui “auraient pu changer le résultat du 19 avril si les relations entre nos forces de police avaient été meilleures” comprenaient des courriels entre la GRC et la police de Truro ce matin-là, a déclaré Lenehan.

Les documents publiés par la commission montrent le surintendant en chef. Chris Leather a envoyé un courriel au chef David MacNeil à Truro à 10 h pour dire que la GRC avait « coincé » le tireur à Wentworth – ce qui n’était pas vrai.

Au cours de son témoignage, Leather a convenu avec le recul que l’information était incorrecte, mais il n’a jamais suivi MacNeil parce qu’il était occupé. La GRC n’a pas informé MacNeil avant que le tireur ne traverse Truro environ 15 minutes après cet échange.

L’avocate Jane Lenehan, représentant les membres de la famille de la victime Gina Goulet, s’adresse mercredi à l’enquête de la Mass Casualty Commission. (Andrew Vaughan/La Presse canadienne)

Lenehan a déclaré qu’il était “inexcusable” que la police de Truro n’ait pas été informée que le faux croiseur du tireur avait été repéré se dirigeant vers le sud depuis la scène du meurtre de Lillian Campbell vers 9 h 40.

“Cela a laissé la police dans l’ignorance du danger qui se dirigeait vers eux”, a déclaré Lenehan.

Elle a ajouté que si les deux agences avaient mieux travaillé ensemble, Truro aurait peut-être participé aux séances d’information de la GRC et aurait su être à l’affût du tireur.

Le deuxième exemple est la décision de la GRC de ne pas faire appel à l’équipe d’intervention d’urgence de la police régionale d’Halifax, a déclaré Lenehan, et de les stationner dans une zone clé comme Truro.

La commission a déjà entendu parler de la frustration ressentie par ces membres de l’ERT du jour au lendemain, le 18 avril, lorsqu’ils se sont vu refuser une demande d’appel et d’envoi de plus de membres de manière proactive pour répondre.

Des amis se souviennent de Gina Goulet comme d’une mère dévouée, deux fois survivante du cancer et amoureuse de la musique et de la danse. Elle a été tuée à son domicile le 19 avril 2020. (Commission des pertes massives)

Bien que le chef d’Halifax ait témoigné qu’ils avaient besoin d’un appel de la GRC pour envoyer leurs membres de l’ERT sur le territoire de la GRC, Lenehan a déclaré qu’il était bouleversant pour la famille de Goulet de voir des agents hautement qualifiés être fermés de cette manière avec des « querelles de gestion » semblant jouer un rôle.

Lenehan a déclaré qu’une de ses clientes avait déclaré à la commission lors d’une récente séance de groupe “elle espère vraiment qu’à l’avenir, les forces de police de la Nouvelle-Écosse pourront mettre leur ego de côté” et mieux protéger le public.

Les recommandations suggérées par Lenehan à la commission comprenaient la création d’un groupe ERT provincial avec suffisamment de membres et de ressources pour protéger toute la province.

Lenehan et d’autres avocats de la famille ont déclaré mercredi que la commission devrait recommander à la GRC de s’impliquer dans un programme d’éducation autour du système Alert Ready.

Bien que la GRC et la police municipale d’Halifax puissent désormais envoyer des alertes par elles-mêmes, Lenehan a noté qu’il semble toujours y avoir une méfiance du côté de la police qu’une alerte inonderait les centres d’appels 911 ou entraînerait une justice d’autodéfense.

Elle a déclaré qu’un programme d’éducation par la GRC et les gouvernements réglerait ce problème.

Lenehan a également fait part de ses inquiétudes concernant le Sgt. Andy O’Brien mercredi, faisant écho aux propos tenus par les avocats cette semaine.

O’Brien a témoigné qu’il avait bu quatre à cinq verres de rhum en quatre heures avant de s’affecter pour aider à la réponse de Portapique, mais qu’il n’était pas en état d’ébriété, ce que Lenehan a qualifié de “absurde”.

La « seule chose plus choquante » que l’auto-déploiement d’O’Brien cette nuit-là est la gestion de la situation par la GRC, a déclaré Lenehan, puisque le fait que son comportement va à l’encontre de la politique de la GRC devait être spécifiquement retiré des membres de haut rang par des interrogatoire.

Elle a également déclaré que ses clients souhaitaient que le moratoire temporaire sur la vente au public de véhicules marqués de la GRC désaffectés devienne permanent. Lenehan a déclaré que tout gain financier ne valait pas le risque, rendu évident par le déchaînement du tireur, et que les gendarmes peuvent encore récupérer certains coûts en vendant les voitures pour les pièces et la ferraille.

Charlene Bagley, dont le père Tom Bagley a été tué par le tireur le matin du 19 avril, faisait partie des familles présentes aux audiences mercredi.

Elle a déclaré aux journalistes en dehors de l’enquête qu’elle était heureuse que les audiences se terminent, mais elle doute que le rapport final réponde aux questions persistantes qu’elle a. Bagley a déclaré qu’elle ne savait toujours pas comment une personne pourrait commettre tous les meurtres et actions que la commission suggère qu’il a commis en 13 heures.

Charlene Bagley s’adresse aux journalistes devant la Mass Casualty Commission à Truro mercredi. Son père, Tom Bagley, a été tué lors de la fusillade de masse d’avril 2020, (Radio-Canada)

Bien que la commission soit un organisme d’enquête chargé d’émettre des recommandations pour éviter des tragédies similaires, et non de blâmer, Bagley a déclaré qu’il y a des membres de la GRC et d’autres qui devraient faire face aux conséquences.

“Ce serait réconfortant de voir que ces personnes sont tenues responsables de leurs actes répréhensibles”, a déclaré Bagley.

L’avocat Tom Macdonald, représentant le frère de la victime Sean McLeod, a suggéré que la commission rende une conclusion sur les allégations d’ingérence politique tourbillonnant autour de la commissaire de la GRC Brenda Lucki qui ont été soulevées dans le cadre de l’enquête.

Bien que Macdonald ait dit qu’il ne croyait pas que l’ingérence ait eu lieu au «sens traditionnel», il y avait toujours l’impression inquiétante que la GRC de la Nouvelle-Écosse pensait que cela aurait pu se produire – et cela doit être corrigé.

Les principales recommandations suggérées par Macdonald comprenaient une structure de commandement et d’intervention en cas d’incident critique plus claire pour la GRC face aux tireurs actifs dans les zones rurales, et la formation des nouveaux agents à la sensibilisation locale et à la géographie en travaillant avec des personnes comme les chefs des pompiers qui connaissent la région.

L’avocat Tom MacDonald, représentant un membre de la famille de la victime Sean McLeod, s’adresse mercredi à l’enquête de la Mass Casualty Commission. (Andrew Vaughan/La Presse canadienne)

Il a également soutenu l’idée d’un comité pour s’assurer que les conclusions de l’enquête sont effectivement faites, mais Macdonald a déclaré qu’il devrait rester petit. Il a ajouté que les décisions finales et les annonces devraient revenir à un “tsar”, idéalement un ancien juge, qui demanderait si les recommandations du rapport étaient en cours.

Divers avocats, dont Linda Hupman et Stephen Topshee, avocats des proches des victimes de la famille Tuck-Oliver et Lillian Campbell, ont suggéré des changements pour les notifications des plus proches parents et la manière dont le rôle de liaison familiale est géré.

Hupman a déclaré que la famille de Jolene Oliver en Alberta avait vécu une expérience «horrible» en attendant des heures et en laissant des appels et des messages à de nombreuses personnes avant que la GRC ne confirme qu’Oliver, son mari Aaron Tuck et leur fille Emily avaient été tués le 18 avril.

À l’ère actuelle des médias sociaux et de la couverture médiatique constante, Hupman a déclaré que la GRC et tous les services de police doivent s’attendre à ce que les familles appellent pour obtenir des informations sur leurs proches à proximité d’un incident majeur. Elle a déclaré que les forces de la Nouvelle-Écosse devraient suivre l’exemple des agences de Toronto et de Peel, qui disposent d’unités de pertes massives comprenant des lignes téléphoniques dédiées et des personnes pour répondre à ces appels et transmettre des informations clés.

Vingt-deux personnes sont décédées les 18 et 19 avril 2020. Rangée du haut à partir de la gauche : Gina Goulet, Dawn Gulenchyn, Jolene Oliver, Frank Gulenchyn, Sean McLeod, Alanna Jenkins. Deuxième rangée : John Zahl, Lisa McCully, Joey Webber, Heidi Stevenson, Heather O’Brien et Jamie Blair. Troisième rangée à partir du haut : Kristen Beaton, Lillian Campbell, Joanne Thomas, Peter Bond, Tom Bagley et Greg Blair. Rangée du bas : Emily Tuck, Joy Bond, Corrie Ellison et Aaron Tuck. (Radio-Canada)

Les agents de liaison avec la famille devraient être inclus dans ces unités, a déclaré Hupman, et avoir une formation spéciale pour traiter avec sensibilité les membres de la famille en deuil. L’enquête a appris que de nombreuses familles avaient des problèmes avec le seul agent de liaison chargé de s’occuper de la plupart des familles des victimes.

Hupman a déclaré que l’espoir de ses clients est que le résultat de l’enquête soit un rapport de recommandations qui réduira considérablement le potentiel que quelque chose de similaire se produise à l’avenir – mais n’est pas optimiste que cela pourrait “jamais” se produire.

“Aucune communauté n’est trop petite, trop éloignée, trop paisible pour qu’un autre Portapique se produise”, a-t-elle déclaré.

Hupman et d’autres avocats ont également soutenu l’idée de supprimer le cours de formation de six mois sur les dépôts de la GRC et de se tourner vers le modèle finlandais d’un diplôme postsecondaire de police pluriannuel, qui serait ouvert à ceux qui espèrent travailler à la fois dans les forces municipales et les gendarmes.

La commission entendra d’autres mémoires d’avocats tout au long de la semaine.