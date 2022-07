Un avocat dit que la star de la WNBA, Brittany Griner, avait une lettre du médecin pour le cannabis

Un avocat de la star de la WNBA, Brittney Griner, emprisonnée en Russie pour trafic de drogue, a présenté vendredi à un tribunal une lettre d’un médecin lui recommandant d’utiliser du cannabis pour traiter la douleur.

Griner, double médaillée d’or olympique et vedette du Phoenix Mercury, a été arrêtée à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou en février après que les douaniers ont déclaré avoir trouvé des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages.

Elle risque jusqu’à 10 ans de prison si elle est reconnue coupable de transport de drogue.

Griner la semaine dernière devant le tribunal a reconnu posséder les bidons, mais a déclaré qu’elle n’avait aucune intention criminelle et a affirmé que la présence des bidons était due à un emballage précipité. Dans le système judiciaire russe, admettre sa culpabilité ne met pas automatiquement fin à un procès.

Depuis le plaidoyer de culpabilité, ses audiences se sont concentrées sur des témoignages en personne et écrits de son bon caractère et de ses prouesses athlétiques.

“Le médecin traitant a donné à Brittney des recommandations sur l’utilisation du cannabis médical. L’autorisation a été délivrée au nom du ministère de la Santé de l’Arizona”, a déclaré l’avocate Maria Blagovolina,

Vendredi, la défense a également soumis des tests qu’elle a subis dans le cadre d’un contrôle antidopage, qui n’ont détecté aucune substance interdite dans son système.

La prochaine audience de l’affaire Griner était prévue pour le 26 juillet.

“Lors des audiences d’hier et d’aujourd’hui, ce qui est devenu très clair, c’est l’énorme respect et l’admiration tant aux États-Unis qu’ici en Russie, où Miss Griner joue au basket depuis sept ans, non seulement pour ses réalisations professionnelles, mais pour son caractère et intégrité », a déclaré Elizabeth Rood, chargée d’affaires à l’ambassade des États-Unis, devant le palais de justice de Khimki, dans la banlieue moscovite, où se trouve l’aéroport.

La directrice et capitaine de l’équipe de l’UMMC Ektaerinburg, pour laquelle Griner joue pendant l’intersaison, a témoigné en son nom jeudi.

Le président américain Joe Biden et le secrétaire d’État Antony Blinken ont déclaré qu’ils faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour obtenir sa libération, ainsi que celle d’autres Américains que les États-Unis considèrent comme “détenus à tort” par la Russie, dont l’ancien Marine Paul Whelan qui purge une peine de 16 ans. sur une condamnation pour espionnage.

Cependant, Washington n’a peut-être que peu d’influence sur Moscou, en raison de la forte animosité suscitée par son opération militaire en Ukraine.

Les médias russes ont émis l’hypothèse que Griner pourrait être échangé contre le marchand d’armes russe Viktor Bout, surnommé “le marchand de la mort”, qui purge une peine de 25 ans aux États-Unis après avoir été reconnu coupable de complot visant à tuer des citoyens américains et d’aide à un terroriste. organisme.

La Russie s’agite depuis des années pour la libération de Bout. Mais la grande différence dans la gravité de leurs cas pourrait rendre un tel commerce désagréable pour Washington. D’autres ont suggéré que Griner pourrait être échangé avec Whelan, qui purge 16 ans en Russie sur une condamnation pour espionnage que les États-Unis ont décrite comme une configuration.

La désignation par le Département d’État de Griner comme détenue à tort place son cas sous la supervision de son envoyé présidentiel spécial pour les affaires d’otages, en fait le négociateur en chef du gouvernement pour les otages. Le classement a irrité la Russie.

Interrogé sur la possibilité que Griner soit échangée contre un Russe emprisonné aux États-Unis, le vice-ministre des Affaires étrangères Sergei Ryabkov, haut diplomate russe, a noté que jusqu’à la fin de son procès “il n’y a aucune raison formelle ou procédurale de parler de nouvelles mesures”. “

Ryabkov a averti que les critiques américaines, y compris la description de Griner comme détenu à tort et les commentaires dédaigneux sur le système judiciaire russe, “rendent difficile de s’engager dans une discussion détaillée de tout échange possible”.

La détention de Griner a été autorisée jusqu’au 20 décembre, suggérant que le procès pourrait durer des mois. Les avocats de Griner, cependant, ont déclaré qu’ils s’attendent à ce qu’il se termine vers le début du mois d’août.