Un avocat dit qu’Amazon menace de licencier deux employés de Joliet impliqués dans une plainte de l’EEOC – Shaw Local

Un avocat des travailleurs d’Amazon à Joliet a déclaré mardi que deux d’entre eux ont déclaré avoir été menacés de licenciement pour avoir dénoncé des conditions racistes dans l’entrepôt.

L’avocate Tamara Holder, dans un communiqué de presse, a déclaré que l’entreprise avait cité un accord de confidentialité que les travailleurs signent lorsqu’ils commencent à travailler “les empêchant de parler publiquement de tout ce qui se passe sur le lieu de travail”.

Quelques employés de l’entrepôt de Joliet ont pris la parole lors d’une conférence de presse la semaine dernière lorsque Holder a annoncé une plainte déposée auprès de la US Equal Employment Opportunity Commission.

La plainte allègue des menaces de mort écrites sur un mur de salle de bain, l’utilisation du mot N sur le lieu de travail et le port d’insignes confédérés par deux travailleurs.

Lors de la conférence de presse du 27 juillet, Holder a déclaré que 25 travailleurs avaient déposé des plaintes. Mardi, Holder a déclaré dans le communiqué de presse que 43 travailleurs se sont manifestés et que 32 plaintes ont maintenant été déposées auprès de l’EEOC.

Le lendemain de la conférence de presse, Holder a déclaré que la direction d’Amazon avait commencé à approcher les employés pour leur dire qu’ils pourraient être trouvés en violation de l’accord de confidentialité.

“Mes clients se sont courageusement avancés la semaine dernière pour mettre en lumière une culture incontrôlée de racisme et de négligence chez Amazon, et en quelques jours, l’entreprise a lancé des intimidations et des menaces”, a déclaré Holder dans un communiqué. “Amazon essaie de faire taire les plaintes légitimes concernant la sécurité sur le lieu de travail avec un” accord de confidentialité “juridiquement douteux et trop large”.

Holder a déclaré que les travailleurs « ne seront pas réduits au silence ».

Mais les deux travailleurs qui auraient été menacés de licenciement “ont demandé que leur identité soit protégée, craignant de nouvelles représailles d’Amazon”, indique le communiqué.

Un porte-parole d’Amazon n’a pas immédiatement commenté le communiqué de presse, qui a été publié mardi en fin d’après-midi.