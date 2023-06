Un avocat des droits civiques du Mississippi arrêté en train de filmer un arrêt de la circulation, selon un avocat

JACKSON, Mississippi (AP) – Une avocate des droits civiques du Mississippi a été arrêtée samedi après avoir filmé un contrôle routier effectué par des agents d’un service de police qu’elle poursuit devant un tribunal fédéral, a déclaré son avocat.

Jill Collen Jefferson est la présidente de JULIAN, l’organisation de défense des droits civiques qui a déposé une plainte fédérale l’année dernière contre le département de police de Lexington au nom d’un groupe d’habitants de la ville. Michael Carr, l’avocat de Jefferson, a déclaré à l’Associated Press qu’elle avait été arrêtée tard samedi soir après avoir filmé des officiers après avoir arrêté quelqu’un.

Le département de police de Lexington n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires dans les messages vocaux et les appels téléphoniques.

Jefferson a été arrêté neuf jours après que le procureur général adjoint Kristen Clarke de la division des droits civils du ministère américain de la Justice se soit rendu à Lexington pour rencontrer des membres de la communauté au sujet d’allégations de brutalités policières dans la petite ville.

Le procès de Jefferson affirme que la police a soumis les habitants de Lexington à de fausses arrestations, à une force excessive et à des intimidations.

« En tant que défenseur de ses clients, Jill Jefferson pense que ce modèle et cette pratique sont arrivés aux citoyens de Lexington », a déclaré Carr. « À travers cette expérience, elle montre à l’État, à la région et peut-être à la nation les pratiques corrompues de cette ville.

Carr a déclaré que Jefferson s’était conformé à une demande de présentation d’une pièce d’identité et a demandé pourquoi les agents l’avaient approchée alors qu’elle filmait dans une rue publique. Elle a été arrêtée et accusée de trois délits : non-respect, conduite désordonnée et résistance à l’arrestation.

Jefferson a été incarcérée à la prison du comté de Holmes, où elle reste en attente d’une audience au tribunal, qui n’avait pas été prévue dimanche matin.

Carr a déclaré que le chef de la police, Charles Henderson, avait finalement accepté de la libérer sans verser de caution. Mais Jefferson refuse de payer des frais de traitement de 35 $ prélevés par la prison pour sa libération parce qu’elle pense que son arrestation était illégale.

___

Michael Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter à twitter.com/mikergoldberg.

Michael Goldberg, l’Associated Press