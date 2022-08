Un avocat demande des fonds pour faire évaluer une femme accusée d’avoir tué un couple algonquin – Shaw Local

Un avocat représentant une femme accusée d’avoir poignardé à mort un couple de personnes âgées dans leur maison algonquine en novembre 2020 a demandé 7 500 $ en fonds du comté pour embaucher un psychiatre médico-légal privé afin de déterminer son aptitude au moment de l’infraction.

Depuis sa détention, Arin M. Fox, 41 ans, a été évalué par des professionnels de la santé mentale et déclaré mentalement apte, inapte, puis – après quelques mois dans un établissement de santé mentale à Elgin – à nouveau apte.

Fox est accusé de meurtre au premier degré, de possession d’un véhicule volé, de batterie aggravée et de batterie domestique, selon des documents judiciaires du palais de justice du comté de McHenry.

Le 9 juin, le juge du comté de McHenry, Robert Wilbrandt, a approuvé l’évaluation la plus récente d’un médecin de la clinique Mathers qui a déclaré que bien que Fox souffre de maladies mentales, notamment de troubles schizo-affectifs et de dépression bipolaire, elle est apte à subir son procès et à participer à sa défense.

Cependant, lors de cette audience, Fox et son avocat, le défenseur public adjoint Ryan Ahern, ont déclaré au juge qu’elle n’était pas apte à subir son procès. Fox a dit elle-même au juge qu’elle ne prenait pas l’un de ses médicaments antipsychotiques.

Lors d’une audience le 29 juillet, Fox a interrompu plusieurs fois alors qu’Ahern faisait valoir sa requête demandant au juge James Cowlin jusqu’à 7 500 $ en fonds du comté pour la faire évaluer par un psychiatre médico-légal privé de Champaign.

Lors de cette audience, Cowlin a demandé plus de temps pour examiner l’affaire parce qu’il venait tout juste de reprendre cette affaire et d’autres que Wilbrandt avait présidées. Wilbrandt a pris sa retraite le mois dernier et Cowlin a depuis été réaffecté à sa salle d’audience et à ses affaires.

Jeudi, Cowlin a déclaré qu’il avait examiné le cas de Fox et était d’accord avec les procureurs qui s’opposent à la requête de la défense demandant une autre évaluation.

Cowlin a déclaré que bien qu’il ne soit pas “crucial” qu’elle ait une autre évaluation, il a fait ses propres observations sur le comportement de Fox et se penche vers sa procédure régulière.

“Le tribunal ne peut pas ignorer ses propres observations”, a déclaré Cowlin en se référant aux déclarations non sollicitées, aux explosions qu’elle faisait devant le tribunal le 29 juillet.

Il a dit qu’il était enclin à autoriser l’opinion supplémentaire, mais a dit à Ahern qu’il devait déposer une requête modifiée montrant une ventilation de la façon dont les 7 500 $ seront dépensés.

Fox sera de retour devant le tribunal le 18 août, date à laquelle Cowlin pourrait statuer.

Ahern a déclaré que Fox ne prenait pas ses médicaments, n’entendait pas de voix et avait des hallucinations au moment où elle a poignardé Leonard J. Gilard, 73 ans, six fois et sa femme, Noreen S. Gilard, 69 ans, 16 fois.

Ahern a déclaré que Fox avait été traitée pour des problèmes de santé mentale depuis 2002. Pendant qu’Ahern présentait son dossier au juge, Fox parlait au hasard, disant des choses telles que “menteur” et qu’elle n’était pas soignée en prison et que les gens volaient. d’elle.

Plus d’une fois, Cowlin a calmement demandé à Fox de ne pas parler.

Le procureur adjoint de l’État, Ashley Romito, a déclaré que Fox avait déjà été évalué par des médecins de la clinique Mathers. Demander des fonds du comté pour qu’un médecin privé l’évalue à nouveau est “inapproprié”, a déclaré Romito.

Au tribunal jeudi, Romito a déclaré qu’une évaluation avait été réalisée par la Mathers Clinic, mais que l’État n’avait pas encore vu le rapport.

Fox est accusée d’avoir poignardé le couple à mort entre le 6 et le 7 novembre 2020, selon l’acte d’accusation, puis de partir dans leur Buick pour le comté de Douglas, au Colorado, où elle a été arrêtée le 8 novembre, a annoncé la police à l’époque. .

Fox, qui vivait au domicile des Gilard avec son petit ami, le fils du couple, a été extradée environ trois mois plus tard vers la prison du comté de McHenry.