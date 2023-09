Un avocat défenseur des droits humains expulsé vers la Chine par des responsables laotiens

Un avocat spécialisé dans les droits de l’homme qui a été arrêté au Laos voisin a été expulsé vers la Chine, a déclaré son avocat, malgré les appels des groupes de défense des droits humains et des experts des Nations Unies pour sa libération.

Lu Siwei s’est vu retirer son permis légal pour s’être occupé d’affaires sensibles et fuyait la Chine lorsqu’il a été arrêté dans ce pays d’Asie du Sud-Est au début de l’été. Selon Lithnarong Pholsena, l’avocat de Lu, les responsables de la prison où Lu était détenu ont déclaré jeudi que la police chinoise avait ramené Lu et deux bus remplis d’autres citoyens chinois détenus au Laos en Chine plus tôt cette semaine.

Bob Fu, un militant chrétien basé au Texas qui aidait Lu, a déclaré que le Laos avait violé le droit international en expulsant Lu vers la Chine, où les membres de sa famille et les militants craignent qu’il ne risque l’emprisonnement et la torture.

« Nous avons échoué », a déclaré Fu. « C’est une honte pour la communauté internationale des droits de l’homme. »

Lu a l’habitude de s’occuper d’affaires sensibles et de naviguer dans les eaux troubles et troubles de la défense de personnes considérées comme des cibles politiques des autorités.

Le nouveau mouvement chinois pour les droits légaux a été lourdement ciblé sous son leader, Xi Jinping. En 2015, des centaines de militants et d’avocats des droits de l’homme ont été arrêtés dans le cadre de ce qui est devenu plus tard connu sous le nom de répression 709, du nom du 9 juillet, jour de son lancement.

Lu, avocat spécialisé dans les assurances, a défendu certaines des personnes détenues, notamment l’avocat des droits de l’homme et critique de Xi, Yu Wensheng.

En 2021, Lu a été déchu de sa licence légale après avoir représenté un militant pro-démocratie de Hong Kong qui tentait de fuir vers Taïwan. Plus tard cette année-là, Lu a découvert qu’il lui était interdit de quitter la Chine alors qu’il tentait de participer à une bourse de visite aux États-Unis.

Depuis plus d’un an, Lu est séparé de sa femme et de sa fille, qui se sont toutes deux réinstallées aux États-Unis en 2022. Il a fui la Chine fin juillet, passant par le Vietnam puis le Laos. Il a été arrêté par la police laotienne alors qu’il montait à bord d’un train à destination de la Thaïlande, où il envisageait de prendre un vol à destination des États-Unis pour rejoindre sa femme et sa fille.

Lu a été accusée d’être entrée au Laos avec un faux visa, a déclaré l’avocat de Lu, Pholsena, citant des documents qu’elle a reçus des procureurs laotiens. Mais Fu, l’activiste qui assiste Lu, a contesté cette affirmation, affirmant que le visa était authentique et envoyant des images du visa de Lu à l’AP pour étayer ses affirmations.

En août, 68 groupes de défense des droits ont publié une déclaration commune exprimant leur inquiétude face à cette arrestation. Pékin a intensifié ses poursuites contre les dissidents et les groupes vulnérables à l’étranger, indique le communiqué, les personnes arrêtées disparaissant souvent pendant des mois, voire des années. Un groupe d’experts de l’ONU a appelé le Laos à libérer Lu.

« Il est scandaleux que des défenseurs des droits humains qui travaillent pacifiquement pour promouvoir, défendre ou protéger les droits d’autrui soient persécutés alors même qu’ils fuient », avaient alors déclaré des experts de l’ONU.

Lundi, la police chinoise a officiellement demandé que Lu soit renvoyé en Chine, affirmant qu’il était soupçonné d’avoir franchi illégalement les frontières nationales, selon Pholsena et un document d’extradition mis en ligne. Peu de temps après, Lu a été ramené en Chine, a déclaré son avocat.

L’épouse de Lu, Zhang Chunxiao, a refusé de commenter lorsqu’elle a été contactée par l’AP, affirmant qu’elle n’avait pas la force de faire une déclaration immédiate.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Les numéros indiqués pour le ministère laotien des Affaires étrangères sont restés sans réponse, tandis que l’ambassade du Laos à Pékin n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires envoyées par courrier électronique.

L’épouse de Lu, Zhang, a déclaré que lorsqu’il était en Chine, Lu était sous surveillance mais ne faisait l’objet d’aucune enquête ni d’accusation de crime.

Des dissidents fuyant l’État chinois ont fait état de harcèlement ailleurs en Asie du Sud-Est. Dans une affaire récente en Thaïlande, des alertes à la bombe ont été lancées sous les noms d’un dissident chinois et de sa mère.