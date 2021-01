Des images cachées de la caméra cachée de l’exécutif de PBS Michael Beller, dans lesquelles il semble poétique sur la « déprogrammation » des enfants des partisans de Trump et célèbre la mort de leurs parents de Covid-19, l’ont apparemment fait renvoyer.

S’adressant à un journaliste infiltré du groupe conservateur de muckraking Project Veritas, Beller semblait se vanter que « même si [president-elect Joe] Biden gagne, nous optons pour tous les électeurs républicains, et la sécurité intérieure emportera leurs enfants.«

Est-ce que @PBS approuver l’agenda radical de violence politique du conseiller principal Michael Beller? #ExposePBS pic.twitter.com/W3R9XUCmlO – Projet Veritas (@Project_Veritas) 12 janvier 2021

« Nous les mettrons dans des camps de rééducation», A-t-il poursuivi, suggérant que c’était nécessaire parce que«les enfants qui grandissent ne sachant que Trump»Prendraient après leurs parents soutenant Trump et deviendraient vraisemblablement des bigots de la taille d’une pinte.

Ils élèveront une génération de gens intolérants et horribles – des enfants horribles.

PBS a répondu via Twitter quelques heures à peine après la publication du clip de Project Veritas, annonçant que Beller – qui était conseiller principal des affaires commerciales pour PBS depuis 2013, selon sa page LinkedIn – « ne fonctionne plus pour»Le réseau public. Il a même dénigré son ancien rôle, le qualifiant de «avocat personnel de niveau intermédiaire« Et insistant sur le fait qu’il n’a pas fait »toute décision éditoriale. » Le réseau a déclaré qu’ils « condamner fermement[ed] la violence.«

« Il n’y a pas de place pour la rhétorique haineuse chez PBS, et les opinions de cette personne ne reflètent en aucun cas nos valeurs ou nos opinions. » (2/3) – PBS PressRoom (@PBSPressRoom) 12 janvier 2021

Beller semblait moins que sérieux dans certaines parties de l’enregistrement, souriant, par exemple, alors qu’il suggérait que les partisans de Biden devraient « aller à la Maison Blanche et lancer des cocktails molotov»Si le démocrate perd les élections. Alors que les manifestations de l’été Black Lives Matter présentaient de nombreux projectiles artisanaux, peu de membres de la classe démographique de Beller faisaient réellement le lancer.

Cependant, l’avocat semble avoir longuement réfléchi à la manière de rééduquer les enfants des partisans de Trump, en développant le « camps d’illumination« où ils seraient envoyés pendant qu’il parlait à son compagnon d’infiltration. »Ils sont gentils! Ils ont des personnages de Sesame Street dans les salles de classe et ils regardent PBS toute la journée. « Le programme pour enfants a été à plusieurs reprises critiqué par des experts conservateurs pour avoir » endoctriné « la jeune génération, le plus récemment avec une demi-heure »antiraciste« spécial appelé »Le pouvoir de nous. «

Beller a également semblé vraiment ravi lorsqu’il a discuté d’une poussée de cas de Covid-19 en Amérique centrale et qu’il a évacué sa rate « stupide« Les Américains vivant en dehors de villes comme Washington DC. »Ce qui est génial, c’est que Covid pointe dans tous les états rouges en ce moment, « dit-il, expliquant que »soit ces gens ne viendront pas voter pour Trump… soit beaucoup d’entre eux sont malades et mourants. «

Aussi sur rt.com Des journalistes libéraux accusés de « racisme flagrant » après avoir discuté de la manière de « DÉPROGRAMER » les partisans « majoritairement blancs » de Trump

Alors que Beller a fait écho à la plupart de ses compatriotes des médias de l’establishment en décrivant Trump comme « près d’Hitler, « ses opinions sur certains concurrents étaient moins que charitables. »CNN n’a plus de vraies nouvelles, « se plaignit-il, observant »C’est juste des têtes qui parlent de Trump toute la journée. « Fox News était encore moins tolérable, cependant – l’exécutif de PBS l’a dit »fait du [him] envie de vomir après cinq minutes. «

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!