Un avocat de New York abattu pendant ses vacances au Chili, dit son père

Selon sa famille, un avocat new-yorkais porté disparu depuis plus d’une semaine a été abattu lors de vacances au Chili.

Eric Garvin, 38 ans, vu pour la dernière fois le 14 janvier à Santiago, la capitale du pays, a été tué par balle alors qu’il se rendait au dîner dans ce qui semblait être une attaque aléatoire, a annoncé son père sur Facebook.

“C’est le chapitre le plus sombre de nos vies parce que nous vivons le pire cauchemar de tous les parents”, a écrit son père, Eric Garvin, sur Facebook.

Dans le message, Garvin a rappelé que leur fils, qu’il appelait Gene d’après son deuxième prénom Eugene, “faisait ce qu’il aimait faire, c’est-à-dire voyager à l’étranger” avant de recevoir la nouvelle de sa mort.

“Le samedi 21 janvier, ma femme Anna et moi avons reçu des nouvelles tragiques du Chili. Notre fils a finalement été retrouvé par la police de Santiago dans la morgue d’un hôpital”, poursuit le message. “Les rapports préliminaires suggèrent que, alors que mon fils sortait dîner au centre-ville de Santiago, il a été abattu plusieurs fois alors qu’il était volé par 3-4 gars. Mon fils était seul.”

Garvin a déclaré que lui et sa fille, Naomi – la sœur cadette d’Eric – se rendraient à Santiago pour voir le retour du corps d’Eric.

“Nous espérons en savoir plus sur ce qui s’est passé”, a-t-il ajouté dans le message. « À ce jour, les autorités de Santiago ne nous ont pas dit grand-chose. Nous espérons en savoir plus.

Le père a déclaré que le jeune Eric avait visité plus de 40 pays et que nombre de ses voyages incluaient Naomi.

Il a également déclaré que la famille appréciait les aimables paroles et les prières qu’ils avaient reçues sur les réseaux sociaux.

“Anna, Naomi et moi avons reçu une abondance d’amour, de prières et de dons, ce que nous apprécions profondément. Nous sommes sans voix face à cette incroyable effusion d’amour”, a écrit Garvin.

Il a ajouté: “Les premiers jours, nous ne pouvions voir aucune lumière dans cette tragique nouvelle, mais aujourd’hui, nous commençons à voir une lueur de lumière et d’espoir. Vos prières et votre amour nous aident à voir à nouveau la lumière.”

Le patriarche de la famille a précédemment déclaré que leur fils avait obtenu son diplôme d’études secondaires dans le Maryland, avait ensuite fréquenté la faculté de droit de l’Université du Maryland et avait déménagé à Staten Island pour poursuivre son plaidoyer public, selon Eyewitness News.

Il a travaillé pour le conseil municipal et le bureau de la justice pénale du maire Bill de Blasio, en particulier sur des initiatives de lutte contre la violence armée.

Selon le rapport, le jeune Garvin devait s’envoler pour l’Argentine le lendemain de sa mort. Il voyageait à travers le Chili avec un ami, qui n’était pas avec lui au moment de la fusillade.

Le membre de l’Assemblée de Staten Island, Charles Fall, a exprimé ses condoléances sur Twitter.

“Profondément attristé d’apprendre la nouvelle du décès d’Eric Garvin”, a tweeté le membre de l’Assemblée de Staten Island, Charles Fall. “Eric était un ami cher pour moi et tant d’autres dans notre communauté. Mes plus sincères condoléances vont à Margie Garvin et à toute la famille Garvin.”