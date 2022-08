Un avocat de Los Angeles emprisonné au Venezuela demande l’aide de l’administration Biden

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un homme de Los Angeles qui a passé les cinq derniers mois détenu dans une prison vénézuélienne appelle l’administration Biden à aider à obtenir sa libération et exhorte le président à ne pas l’oublier.

“Personne ne devrait être abandonné au moment où il en a le plus besoin et au moment où il est le plus vulnérable”, a déclaré Eyvin Hernandez, arrêté au Venezuela le 31 mars, à l’Associated Press dans un enregistrement en prison au début du mois. “Cependant, je n’ai pas l’impression que mon gouvernement ressent cela à mon égard.”

Hernandez a été arrêté le long de la frontière colombo-vénézuélienne quelques jours avant son retour de vacances aux États-Unis. Sa famille dit qu’il s’y est rendu depuis la ville de Medellin avec une amie vénézuélienne qui avait besoin de faire tamponner son passeport pour résoudre un problème avec son statut migratoire en Colombie.

À leur arrivée en bus dans la ville colombienne de Cucuta, ils ont pris un taxi pour le court trajet en voiture jusqu’au pont international Simon Bolivar, selon un récit partagé par Hernandez avec sa famille. Un quatrième individu a sauté sur le siège avant, offrant soi-disant ses services en tant que guide qui pourrait les aider à naviguer dans la confusion à la frontière, une zone envahie par des squatters, des gangs criminels et une masse de personnes faisant des allers-retours dans des passages illégaux.

BIDEN RISQUE DE BLANCHIR LES « CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ » DE MADURO DANS LA POURSUITE DU PÉTROLE VÉNÉZUÉLIEN, AVERTIT UN EXPERT

Avant qu’ils ne s’en rendent compte, le taxi a été arrêté le long d’un chemin de terre et les deux ont reçu l’ordre de sortir et de traverser la frontière invisible séparant les deux pays.

Une fois que Hernandez a réalisé son erreur, il était trop tard pour faire marche arrière. Un homme portant un fusil a exigé qu’il crache 100 $, selon sa famille. Lorsqu’il a protesté qu’il n’avait pas d’argent liquide, ils lui ont mis une cagoule sur la tête.

L’OPPOSITION DU VENEZUELA NOUS PRESSE POUR SUSPENDRE SON EXAMEN DES IMPORTATIONS DE PÉTROLE

Lorsque ses ravisseurs ont trouvé son passeport américain, ils lui ont dit qu’il avait des ennuis et l’ont remis aux forces de sécurité, qui, selon lui, l’ont gardé au secret pendant des semaines pour “association de malfaiteurs” et “complot”.

Hernandez dit également qu’il y a au moins dix autres Américains détenus au Venezuela, dont cinq dirigeants du secteur pétrolier et trois vétérans, qui ont l’impression « que notre gouvernement nous a abandonnés ».

Hernandez, 44 ans, qui a passé les 15 dernières années en tant qu’employé du bureau du défenseur public du comté de Los Angeles, dit que cela fait des mois que lui ou aucun de ses compatriotes américains n’a vu une salle d’audience, et ils n’ont aucun espoir. d’obtenir un procès équitable.

UN MIGRANT À BORD DU QUATRIÈME BUS VERS DC DIT QUE LA PAUVRETÉ AU VENEZUELA L’A CONDUIT À TRAVERSER LA FRONTIÈRE SUD

Un porte-parole du département d’État a confirmé l’arrestation d’un citoyen américain en 2022 à Fox News Digital et a déclaré que le département est en contact avec la famille et “surveille de près” la situation. Le porte-parole n’a pas voulu commenter davantage en raison de “considérations de confidentialité”.

Hernandez, qui pourrait passer jusqu’à 16 ans en prison s’il est reconnu coupable, a déclaré que l’incertitude, l’isolement et les violations des droits de l’homme faisaient des ravages, deux Américains ayant déjà tenté de se suicider et un troisième au bord des dépressions mentales quotidiennes.

“Si vous ne nous faites pas sortir rapidement, il n’y aura peut-être plus personne à sauver”, a-t-il déclaré.

LE VICE-PRÉSIDENT VÉNÉZUÉLIEN RENCONTRE LE « BON AMI » LAVROV DE RUSSIE

En juillet, Biden le mois dernier signé un décret visant à fournir plus d’informations aux familles des Américains détenus à l’étranger et à imposer des peines sévères aux criminels, terroristes et responsables gouvernementaux qui les détiennent.

En conjonction avec le nouveau décret, le Département d’État mettra à jour son indicateur de risque d’avis de voyage pour inclure un “D” pour détention injustifiée à l’étranger, dans le but d’informer les Américains et de mettre en évidence les pays où il existe un “risque élevé” de détention abusive.

De hauts responsables de l’administration ont déclaré que le Département d’État mettrait un indicateur “D” sur la Chine, l’Iran, la Russie, la Birmanie, la Corée du Nord et le Venezuela.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Au moins trois des 11 autres Américains connus pour être détenus au Venezuela sont dans un état d’incertitude similaire. Parmi eux, Jerrel Kenemore, un programmeur informatique arrêté moins d’une semaine après Hernandez, et deux anciens bérets verts qui ont participé à une attaque de plage remplie de gaffes en 2020 visant à renverser Maduro.

De plus, l’appel à l’aide de Hernandez intervient en même temps que la détention de la star de la WNBA Britney Griner en Russie a attiré l’attention du monde entier avec des personnalités du monde entier appelant l’administration Biden à obtenir sa libération.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital.

Brooke Singman de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport