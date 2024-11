Un avocat de longue date de Salmon Arm quitte la salle d’audience pour une galerie d’art

Avocat, moine zen, collectionneur d’art et galeriste.

Tous ces éléments décrivent Ian McTavish de Salmon Arm, du moins jusqu’à la fin de l’année, lorsqu’il prend sa retraite de son cabinet juridique.

« Cinquante et un ans – une carrière folle, et je suis l’un des rares avocats restants à avoir une pratique mixte en litige, je m’occupe de droit familial et criminel », a déclaré McTavish, dont les projets futurs sont liés à un autre des descripteurs ci-dessus. McTavish dirige la nouvelle galerie d’art de la ville, Atelier – une façon d’être, située au 321, avenue Hudson. Il a loué l’emplacement en juillet et y expose diverses œuvres d’art de sa propre collection, bien que la galerie n’ouvrira officiellement ses portes que pour la première fois. exposition, présentant les peintures et sculptures de Barry Games, résident de longue date de Salmon Arm et artiste renommé.

Games a grandi à Londres, en Angleterre, où ses souvenirs d’enfance ont été façonnés par les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, lit-on dans un communiqué de presse concernant la prochaine exposition.

« En marchant dans le chaos des sites de bombes, je me souviens avoir donné des coups de pied aux débris, les faisant bouger et changer, créant de petites sculptures », a déclaré Games. « Alors que les sites de bombes reverdissaient avec le temps, j’ai ressenti une sorte de chagrin pour la perte de ces moments de créativité, même si nous avions désormais des fleurs sauvages, des arbres et des arbustes là où il n’y en avait pas.

« Ces journées joyeuses à jouer au milieu d’un carnage total sont l’inspiration de tout mon art. »

McTavish organise davantage d’expositions dans cet espace, qu’il considère comme un débouché potentiel pour les artistes d’Okanagan-Shuswap souhaitant exposer leur travail.

« Mon principe est que les galeries sont différentes du marketing en ligne… parce que lorsque vous entrez dans une galerie, cela donne à chacun la possibilité de s’arrêter et de se demander : « À quoi pense cet artiste » ou « mon Dieu, qu’est-ce qu’il est beau » », a déclaré McTavish, partager une approche de l’art qui l’a amené à constituer une importante collection d’œuvres originales.

« Les artistes mettent toute leur vie dans les œuvres qu’ils produisent, dans leur sensibilité et leur capacité à voir différemment de la personne moyenne », a déclaré McTavish, ajoutant que son artiste préféré est Picasso et faisant référence à sa peinture à l’huile de 1937 intitulée Guernica. « C’est une œuvre massive… c’est une représentation de la guerre dans toute sa grossièreté, avec le bombardement de Guernica en Espagne par Franco. Tout au long de ma vie, j’ai adoré regarder des œuvres d’art un peu différentes. »

McTavish a également d’autres projets pour l’espace. Il prévoit d’y enseigner la méditation et disposera d’un bureau où il compte mettre à profit ses compétences en droit de la famille pour faciliter la médiation des conflits familiaux.

« Je ne donnerai pas de conseils juridiques, mais j’ai des compétences qui aideront les gens à résoudre les conflits familiaux », a déclaré McTavish, faisant référence à la médiation comme étant un processus bien meilleur que la voie judiciaire contradictoire.

Les œuvres exposées à la galerie seront disponibles à la vente.

L’exposition Barry Games se déroulera du 8 au 29 novembre, avec une réception d’ouverture de 17 h 30 à 20 h le vendredi 8 novembre. L’événement comprendra une rencontre avec l’artiste, des rafraîchissements légers et des collations ainsi qu’un premier regard sur les œuvres de Games.

Pour plus d’informations, visitez atelierwob.com.