Un avocat de l’Alaska tué dans une attaque de boeufs musqués devant sa maison

JUNEAU, Alaska (AP) – Un agent des services judiciaires des Alaska State Troopers est décédé mardi après avoir été attaqué par un bœuf musqué devant son domicile près de Nome, a indiqué l’agence.

Curtis Worland tentait d’effrayer un groupe de bœufs musqués près d’un chenil à son domicile lorsqu’un des animaux l’a attaqué, selon un communiqué des soldats selon lequel Worland a été déclaré mort sur les lieux.

Les agents des services judiciaires sont des agents chargés de l’application de la loi qui fournissent des services de transport de prisonniers, la sécurité des palais de justice et un service de documentation judiciaire, a déclaré le porte-parole des soldats, Austin McDaniel. Il ne pouvait pas dire immédiatement combien d’animaux faisaient partie du groupe que Worland essayait d’éloigner.

Les soldats de l’État de l’Alaska, les soldats de la faune de l’Alaska et le département d’État de la pêche et de la chasse enquêtent.

Les bœufs musqués sont des animaux trapus à poil long avec de légères bosses et cornes sur les épaules et peuvent peser jusqu’à 800 livres (363 kilogrammes), selon le département du poisson et du gibier.

The Associated Press