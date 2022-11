Un avocat de la police accuse l’organisatrice du convoi Tamara Lich d’avoir une mémoire “sélective”

Un avocat du Service de police d’Ottawa a accusé Tamara Lich, l’un des visages les plus reconnaissables de la manifestation du convoi anti-COVID-19, d’avoir un souvenir sélectif du déroulement des événements l’hiver dernier, lors d’un moment tendu de contre-interrogatoire vendredi matin.

Lich comparaît devant la Commission d’urgence de l’ordre public, qui examine la décision du gouvernement fédéral d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence, jamais utilisée auparavant, pour dégager les foules et les véhicules qui avaient bloqué des parties du centre-ville d’Ottawa pendant trois semaines.

David Migicovsky a repoussé une affirmation de Lich faite jeudi sous serment selon laquelle personne ne lui avait dit qu’ils devaient partir après l’invocation de la loi sur les urgences le 14 février. Il lui a montré un journal de police, affirmant qu’une équipe de liaison avec la police (PLT) avait dit aux manifestants ils devaient partir et ont rencontré Lich et d’autres organisateurs le 16 février.

“PLT leur a conseillé de partir et d’en faire part aux autres”, indique le journal.

“Tous ont compris la messagerie.”

Tamara Lich comparaît comme témoin à la Commission d’urgence de l’ordre public à Ottawa, le vendredi 4 novembre 2022. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

“Je me souviens quand ils sont arrivés, et nous avons eu la discussion et comme il est dit, je suis devenu très bouleversé”, a déclaré Lich

“Je crois que j’ai dit quelque chose comme:” Je ne peux pas croire que vous êtes sur le point de faire ça à votre propre peuple “… Je pleurais à cause de ce qu’ils proposaient de faire aux citoyens canadiens.”

Lich a dit qu’on ne lui avait jamais dit de partir.

“Il me semble que votre mémoire est sélective”, a déclaré Migicovsky. “Quand je t’emmène à quelque chose qui t’implique, tu n’as aucun souvenir.”

L’avocat de Lich, Brendan Miller, s’y est opposé, qualifiant les commentaires d’incendiaires.

“Ce n’est pas une bonne question”, a déclaré un Miller frustré de manière audible.

“Je vais passer à autre chose”, a déclaré Migicovsky

Lich a dit qu’elle était alarmée par les mandats de vaccination

Lich a déclaré jeudi soir à l’enquête qu’elle avait rejoint le “convoi de la liberté” après avoir échoué à obtenir une réponse des députés à qui elle avait envoyé un e-mail concernant la fin des restrictions liées au COVID-19.

“Je devenais de plus en plus alarmée par les mandats et le mal que je voyais les mandats infliger aux Canadiens”, a-t-elle déclaré.

« J’ai entendu parler de personnes qui avaient perdu leur emploi et tout perdu. J’ai les larmes de milliers de Canadiens sur mon épaule, qui chaque jour me disaient que nous leur apportions de l’espoir.

Lich a qualifié la manifestation de pacifique. Elle a témoigné vendredi qu’elle n’était pas au courant des affirmations selon lesquelles les foules envahiraient parfois la police et les agents des règlements et n’était au courant d’aucune menace de mort proférée contre des politiciens jusqu’à ce qu’elle commence à regarder les débats de la commission.

Lich a déclaré qu’elle avait également fait l’objet de menaces de mort.

Un avocat du gouvernement a souligné un rapport de la Police provinciale de l’Ontario qui avait identifié un conducteur avec le blocus qui avait fait des déclarations incendiaires.

“La vidéo le montrait également montrant un gilet de protection, qui, selon lui, arrêterait une balle perforante. Il a affirmé l’avoir apporté pour se protéger et qu’il l’avait porté au blocus”, indique le document de l’OPP.

“Des agents de terrain de l’OPP ont parlé avec cet homme et son camion est positionné devant le Château Laurier depuis le début de la manifestation.”

Lich a déclaré qu’elle n’était pas au courant de cet incident.

Lich dit qu’elle n’a pas remarqué le klaxon de l’hôtel

Jeudi, Lich a déclaré que le klaxon des camions, caractéristique des manifestations, était même devenu un peu trop pour elle.

“Vous savez, essayer de marcher dans la rue et d’avoir une conversation avec quelqu’un était parfois difficile”, a-t-elle déclaré.

Mais vendredi, elle a dit qu’elle ne pouvait pas entendre les klaxons des camions depuis sa chambre d’hôtel du centre-ville.

“Je ne l’ai pas vraiment remarqué, les klaxons ont retenti. Et j’étais en plein centre-ville.”

REGARDER | Lich dit qu’elle n’a pas remarqué les klaxons depuis la chambre d’hôtel :

Lich dit qu’elle n’a pas remarqué les klaxons de la chambre d’hôtel Tamara Lich, l’une des organisatrices du “Freedom Convoy” autoproclamé, a été interrogée sur la perturbation des klaxons lors de la manifestation des camions.

Lich a répondu aux questions en contre-interrogatoire de l’avocat Paul Champ, qui représente une coalition de résidents et d’entreprises du centre-ville.

“Vous ne voudriez pas qu’une grosse plate-forme s’arrête, par exemple, devant la maison de vos parents et se gare et reste inactive 24 heures sur 24 pendant plusieurs semaines en klaxonnant”, a demandé Champ.

Lich a répondu que son ex-mari était un pousseur d’outils sur une plate-forme de forage.

“J’ai passé plusieurs jours sur le site d’une plate-forme de forage et il y a beaucoup de vapeurs de diesel et il y a beaucoup de bruit”, a-t-elle déclaré.

« Ce n’est pas agréable, n’est-ce pas ? a répliqué Champ.

“C’est ce que c’est”, a déclaré Lich.

Le fondateur de Diagolon, ancien tireur d’élite de la GRC témoignera plus tard

Lich et un collègue organisateur, Chris Barber, ont tous deux été arrêtés la veille du jour où des centaines de policiers en tenue tactique sont intervenus pour retirer les manifestants des routes autour de la Colline du Parlement en février.

Les deux hommes ont été accusés de méfait, d’entrave à la police et de conseil aux autres de commettre des méfaits et de l’intimidation. Leur procès est prévu pour l’automne prochain.

Plus tard dans la journée, la commission entendra Jeremy MacKenzie, le fondateur du groupe en ligne “Diagolon”, qui témoignera par vidéoconférence depuis une prison de la Saskatchewan.

La commission a confirmé jeudi que MacKenzie, qui fait face à des accusations sans rapport avec le convoi, témoignera publiquement malgré sa tentative de parler devant l’enquête en vertu d’une interdiction de publication.

Les autres manifestants sur la liste des témoins aujourd’hui sont Chris Deering, Maggie Hope Braun et Daniel Bulford, un ancien officier de la GRC qui faisait partie de la sécurité du premier ministre et a démissionné après avoir refusé de se faire vacciner contre le COVID-19.