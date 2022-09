Un avocat de la GRC déclare que la réponse à la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse est “loin d’être parfaite” le dernier jour de l’enquête

Une avocate de la GRC et du gouvernement fédéral est devenue émue le dernier jour d’une enquête publique sur la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse en reconnaissant que la réponse de la police au massacre était “loin d’être parfaite”.

Lori Ward, avocate du procureur général du Canada, a présenté un dernier exposé oral vendredi devant la Mass Casualty Commission à Truro, en Nouvelle-Écosse, qui a entendu des avocats et des participants cette semaine.

La commission dirige l’enquête sur le déchaînement dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse où le tireur Gabriel Wortman a incendié des maisons et tué des voisins, des connaissances et des étrangers les 18 et 19 avril 2020, alors qu’il conduisait une fausse voiture de police. Vingt-deux personnes, dont une femme enceinte, ont été tuées.

“Face à une telle tragédie, l’envie de jeter le blâme est forte et la personne qui porte la responsabilité ultime n’est pas là”, a déclaré Ward.

“Il est sorti du récit, et l’accent devient ce que les autres ont fait ou n’ont pas fait pour l’arrêter. Ceux qui sont laissés pour compte et qui n’ont pas pu empêcher la violence sont au centre de la colère.”

Ward a déclaré que certaines choses pendant et après la fusillade se sont déroulées conformément aux plans et à la formation de la police, d’autres “n’ont pas fonctionné comme elles auraient dû”.

Elle a cité deux exemples qui ont été évoqués à plusieurs reprises au cours de l’enquête par les avocats des familles des victimes.

Ward a déclaré qu’il était “évident” que les 19 heures environ qu’il a fallu pour retrouver les familles Bond et Tuck-Oliver sur Cobequid Court à Portapique – où la violence a commencé – étaient beaucoup trop longues.

“L’angoisse ressentie par les familles de ces victimes à la pensée de ce laps de temps est inimaginable, et nous reconnaissons cette souffrance”, a déclaré Ward, la voix brisée.

De même, elle a déclaré que la sécurité des lieux au domicile de la victime Gina Goulet avait été mal gérée et “n’aurait pas dû avoir lieu”.

La fille et le gendre de Goulet ont déclaré que personne ne leur avait dit quand ils pouvaient rentrer dans la maison, et quand ils l’ont finalement fait, ils ont découvert du sang et une douille. Ils se sont arrangés pour faire nettoyer la maison eux-mêmes.

Vingt-deux personnes sont décédées les 18 et 19 avril 2020. Rangée du haut à partir de la gauche : Gina Goulet, Dawn Gulenchyn, Jolene Oliver, Frank Gulenchyn, Sean McLeod, Alanna Jenkins. Deuxième rangée : John Zahl, Lisa McCully, Joey Webber, Heidi Stevenson, Heather O’Brien et Jamie Blair. Troisième rangée à partir du haut : Kristen Beaton, Lillian Campbell, Joanne Thomas, Peter Bond, Tom Bagley et Greg Blair. Rangée du bas : Emily Tuck, Joy Bond, Corrie Ellison et Aaron Tuck. (Radio-Canada)

Ward a également déclaré que les problèmes rencontrés par les agents du détachement de Bible Hill de la GRC en utilisant le programme de cartographie Pictometry de la force, qui est basé sur l’imagerie satellite, montrent qu’il doit être plus facile d’accès. Une meilleure technologie GPS aurait permis à davantage d’équipes d’intervention immédiate de se rendre à Portapique, a-t-elle déclaré.

Il est également clair que les communications radio étaient un problème, a déclaré Ward, étant donné que des informations essentielles n’ont pas été entendues ou rediffusées pour s’assurer que les bonnes personnes les ont reconnues, comme la façon dont deux victimes de la fusillade de Portapique ont survécu.

Il y avait également des problèmes de rapidité et d’exactitude avec les publications sur les réseaux sociaux envoyées par la GRC, a déclaré Ward. Le premier tweet du 18 avril a qualifié l’incident de plainte pour armes à feu, ce qui n’expliquait pas la gravité de la situation. Le lendemain, il y a eu un retard dans l’envoi d’informations sur le faux croiseur du tireur.

«Ce ne sont là que quelques exemples de choses que la GRC souhaiterait pouvoir remonter dans le temps et changer. Certaines concernent la formation, l’équipement et les ressources, d’autres sont simplement des erreurs humaines. Toutes sont regrettables», a déclaré Ward.

De nombreuses familles de victimes et d’autres personnes touchées par la fusillade de masse ont assisté à la dernière semaine de l’enquête pour entendre les observations finales, comme elles l’ont fait tout au long de la commission.

Le pompier volontaire Darrell Currie a déclaré que la fin des audiences publiques vendredi était une “journée de type exhalation” pour lui et de nombreuses familles qui se rassemblaient souvent autour des mêmes tables dans les hôtels et les centres de congrès autour de Halifax, Dartmouth et Truro pour regarder l’enquête depuis février. .

Currie et Greg Muise, chef adjoint et chef des pompiers de la brigade de pompiers d’Onslow Belmont, se trouvaient tous les deux à l’intérieur de leur caserne de pompiers le 19 avril 2020, lorsque deux agents de la GRC ont ouvert le feu sur le bâtiment, croyant à tort qu’ils tiraient sur le tireur.

Le chef adjoint d’Onslow Fire, Darrell Currie, s’entretient avec CBC News devant la Mass Casualty Commission à Truro, en Nouvelle-Écosse, jeudi. (Radio-Canada)

“Vous savez, la raison n’est pas bonne que nous soyons tous ici ensemble, mais il y a certainement un bon groupe d’amis, et je veux dire qu’il va être difficile de s’en éloigner”, a déclaré Currie jeudi en dehors de l’enquête.

“Mais je pense que ce sera un soulagement que cette phase soit terminée.”

Currie a déclaré qu’il était important pour lui de venir en personne pendant environ 70 jours de la procédure pour entendre ce qui se disait et soutenir les familles des victimes. Bien que cela semblait «quelque peu thérapeutique» au départ pour lui-même également, Currie a déclaré que les longues journées et les piles de documents étaient devenues accablantes.

Bien que certains membres de la famille aient déclaré qu’ils restaient avec des questions et des inquiétudes, Currie a déclaré qu’il avait beaucoup appris tout au long de l’enquête et qu’il avait eu la satisfaction de dire ce qu’il pensait lorsqu’il a témoigné aux côtés de Muise.

“J’ai été autorisé à dire tout ce que je voulais dire là où beaucoup de familles n’ont pas eu cette opportunité”, a déclaré Currie.

Les commissaires Michael MacDonald, Kim Stanton et Leanne Fitch ont également prononcé leurs dernières remarques vendredi, résumant les témoignages, les documents et les panels qui ont eu lieu pour répondre à leur vaste mandat.

La commissaire Leanne Fitch, ancienne chef du Service de police de Fredericton, participe à une table ronde avec des membres d’organisations liées à la police lors de l’enquête de la Commission des pertes massives sur les meurtres de masse dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse les 18 et 19 avril 2020, à Halifax le sept. 1. Gabriel Wortman, déguisé en agent de la GRC et conduisant une réplique d’une voiture de police, a tué 22 personnes. (Andrew Vaughan/La Presse canadienne)

Ils ont été chargés non seulement d’examiner les tirs de masse eux-mêmes, mais aussi les facteurs sous-jacents tels que la violence domestique, l’accès aux armes à feu, les structures policières et les communications d’urgence.

“Après aujourd’hui, les débats publics de la commission sont terminés. Mais notre travail est loin d’être terminé. Même si vous n’entendez peut-être pas parler de nous aussi souvent, ou ne nous voyez pas dans nos débats quotidiens, dans les semaines et les mois à venir, nous nous concentrerons exclusivement sur la préparation et achever le rapport final de la commission », a déclaré Fitch.

“Nous, les commissaires, nous sommes vu confier une grande responsabilité et nous continuerons à faire tout notre possible pour être à la hauteur de cela.”

Le rapport sera partagé publiquement d’ici le 31 mars 2023 et comprendra des conseils sur qui devrait appliquer chaque recommandation et quand, a déclaré Fitch.