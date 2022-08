Un avocat de Kelowna suspendu pour faute professionnelle

Le tribunal de la Law Society of BC (LSBC) a suspendu l’avocate de Kelowna Paule Fiona Seeger (Moore) pour 18 mois pour faute professionnelle.

Seeger a reconnu une faute professionnelle en détournant ou en retirant indûment les fonds des clients pour le paiement des frais juridiques avant que les services ne soient fournis, selon une déclaration de la LSBC.

Seeger a également admis avoir retiré de manière inappropriée des fonds de la fiducie pour des débours qui n’avaient pas été encourus, représentant l’achèvement du travail qui avait été effectué par son stagiaire, laissant des chèques de fiducie présignés à l’usage d’un employé et omettant d’informer la LSBC d’une somme d’argent. jugement contre elle comme l’exigent les règles.

Une commission d’audition a conclu que le montant des fonds des clients qui avaient été détournés ou retirés de manière inappropriée était grave, mais a considéré l’aveu d’inconduite de Seeger et les mesures correctives qu’elle a prises pour remédier aux facteurs qui y ont contribué.

La déclaration indique qu’une fois la suspension terminée, Seeger devra comparaître devant un comité d’examinateurs pour s’assurer que sa compétence à pratiquer le droit n’est pas affectée par un problème de santé ou de consommation de substances.

Si Seeger retourne à la pratique du droit, elle sera soumise à des conditions, notamment la conclusion et le respect d’un accord de suivi médical.

Elle ne sera pas autorisée à superviser des stagiaires, devra pratiquer en vertu d’une entente de supervision et dans un cadre jugé acceptable par la LSBC, et il lui est interdit d’exploiter un compte en fidéicommis et d’avoir un pouvoir de signature sur un compte en fidéicommis.

La suspension prend effet le 1er septembre 2022 et dure au moins jusqu’au 1er mars 2024.

KelownaAvocats