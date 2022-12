Un avocat contestant les ordonnances COVID-19 de la Colombie-Britannique affirme que le recours collectif pourrait entraîner 3 millions de réclamations

L’avocat d’un groupe cherchant à certifier un recours collectif contre l’agent de santé provincial de la Colombie-Britannique pour des dommages prétendument causés par des ordonnances injustifiées liées au COVID-19 affirme que la procédure pourrait entraîner jusqu’à trois millions de réclamations.

Polina Furtula a déclaré mardi au juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, David Crerar, que la Société canadienne pour l’avancement des sciences dans les politiques publiques demanderait à la fois une somme forfaitaire pour punir la province pour violation des droits de la Charte et des montants spécifiques adaptés aux dommages allégués par les individus.

“Potentiellement, il y aurait trois millions d’essais individualisés ?” a demandé le juge.

“Potentiellement”, a répondu Furtula. “Mais bien sûr, cela ne signifie pas qu’il devrait y avoir de véritables essais. Il existe des moyens pratiques d’y parvenir.”

“Punir tout un groupe”

L’échange a eu lieu le deuxième jour d’une procédure d’une semaine devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver pour déterminer l’avenir du recours collectif proposé.

Le site Web du CSASPP indique que le groupe est une “organisation à but non lucratif, non partisane, laïque, financée par la foule et dirigée par des bénévoles qui a été créée en réponse à la demande populaire de la communauté pour une initiative d’action directe pour contrer les mesures liées au COVID-19 de la Colombie-Britannique. .”

Les enseignants et le personnel scolaire du district scolaire de Surrey font la queue pour recevoir les vaccins COVID-19 en mars 2021. Un recours collectif proposé représenterait les personnes qui ne sont pas doublement vaccinées et qui ne bénéficient pas d’une exemption. (Ben Nelms/CBC)

Selon leur avis de réclamation, le groupe croit que le Dr Bonnie Henry et la province « ont invoqué des pouvoirs exécutifs extraordinaires fondés sur des motifs scientifiques et juridiques non fondés avec des conséquences catastrophiques pour les Britanno-Colombiens ».

“La [Public Health Act] les ordonnances ne font pas de distinction entre les malades et les bien-portants, punissant collectivement tout un groupe », lit-on dans la réclamation.

“La réalité est que tous ou certains des arrêtés ministériels n’étaient pas nécessaires pour” prévenir, répondre ou atténuer “les effets du COVID-19 sur la population de la Colombie-Britannique.”

La revendication proposée indique que les mesures ont violé une variété de droits garantis aux Canadiens en vertu de la Charte des droits et libertés.

Le CSASPP demande la certification d’un recours collectif au nom de tous les adultes résidant ou faisant des affaires dans la province qui ont subi des blessures ou des dommages à la suite d’ordonnances de santé publique émises après le 17 mars 2020.

“En colère, déprimé, seul et isolé”

L’audience a été bien suivie par les partisans du CSASPP – qui a lancé un appel sur son site Web pour que les gens “se joignent à nous lors de cette audience publique historique”.

S’il est certifié, Furtula a déclaré que la poursuite aurait trois sous-classes : 328 000 personnes qui ont vu des procédures médicales retardées ou annulées, 376 752 personnes qui n’ont pas été doublement vaccinées et n’ont pas obtenu d’exemption et 37 000 personnes qui n’ont pas été vaccinées pour des raisons religieuses.

La Société canadienne pour l’avancement des sciences dans les politiques publiques a publié un appel sur son site Web pour que les gens assistent à l’audience de certification du recours collectif devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique cette semaine. (Société canadienne pour l’avancement des sciences dans les politiques publiques)

L’avocat a lu des extraits d’un certain nombre d’affidavits qui parlaient du large éventail de plaintes de personnes espérant faire partie du procès.

Dans l’un d’entre eux, une mère célibataire qui a reçu un diagnostic de cancer du poumon pendant la pandémie s’est plainte de ne pas pouvoir obtenir une deuxième dose de vaccin dans la période de 21 jours recommandée par le fabricant.

Dans un autre, la mère d’un enfant dont le camarade de classe a été testé positif au COVID-19 était bouleversée que sa famille ait été mise en quarantaine malgré le fait qu’ils aient tous été testés négatifs pour le virus.

Et dans un autre, le chef “en colère, déprimé, solitaire et isolé” d’une entreprise technologique a déclaré qu’il avait été évité parce qu’il n’était pas vacciné et démasqué – incapable de participer à des activités de groupe ou de rencontrer des partenaires romantiques potentiels.

“Il faut un plan cohérent”

Crerar n’a pas à se prononcer sur le fond de l’affaire, mais il doit déterminer si le procès répond aux exigences requises pour un recours collectif – qui incluent des problèmes communs, une catégorie identifiable de personnes et une personne appropriée pour représenter la classe.

Le juge doit également décider si un recours collectif est la bonne façon de résoudre le différend.

Aux termes des ordonnances sanitaires de la Colombie-Britannique, toute personne souhaitant accéder à une gamme de services intérieurs non essentiels devait présenter une preuve de vaccination. Un groupe cherche maintenant à certifier un recours collectif contre la province relativement à ces mesures. (Darryl Dyck/La Presse Canadienne)

Dans son échange avec Furtula, il a souligné à quel point les réclamations possibles sont variées – allant des personnes contrariées de ne pas pouvoir se faire vacciner assez rapidement aux personnes qui ne voulaient pas du tout se faire vacciner.

Il a demandé à l’avocat d’autres exemples de recours collectifs qui ont été intentés sur la base de violations présumées de la Charte ou en relation avec les restrictions COVID.

Furtula a évoqué un procès aux États-Unis où des militaires contestent la vaccination obligatoire.

Bien qu’utile, le juge a déclaré que la procédure était un exemple de plainte à problème unique où tout le monde “rame dans la même direction”.

“Je comprends votre point de vue, que vous dites que ces ordres ne sont pas bons, qu’ils sont imprécis, qu’ils ne sont pas adaptés, qu’ils sont irrationnels, qu’ils ne sont pas cohérents”, a-t-il déclaré à Fortula.

“Mais en termes de mise en œuvre du déroulement du procès et de la manière dont, si vous réussissez au procès, des dommages-intérêts seront accordés, etc., il doit y avoir un plan cohérent pour la logistique de cela et pour traiter les risques internes potentiels. contradictoires.”

La Couronne fera valoir ses arguments plus tard cette semaine.

Dans une réponse déposée auprès du tribunal, le gouvernement nie l’allégation, affirmant que les ordonnances sanitaires ont été prises conformément aux “données de surveillance nationales et internationales” ainsi qu’aux “données épidémiologiques locales, nationales et internationales”.

“La préoccupation primordiale est de s’assurer que [Public Health Act] les ordonnances et autres directives de santé publique protègent les membres les plus vulnérables de la société tout en minimisant les perturbations sociales », indique la réponse.

La province affirme que le CSASPP n’a pas satisfait aux exigences pour certifier un recours collectif sur tous les fronts.

Et la Couronne affirme également que toute violation de la Charte des droits et libertés est permise en vertu de l’article 1 de la Charte, qui permet aux gouvernements d’imposer des limites aux droits et libertés tant qu’il peut être démontré que ces limites sont raisonnables dans un contexte libre et démocratique. société.