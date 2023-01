Le casteisme est une réalité profondément enracinée en Inde et des exemples troublants de celui-ci continuent d’émerger sur Internet. Swati Khanna, une avocate, a partagé photos de deux voitures avec des autocollants indiquant ‘Brahmin’ et ‘Jaat’ à Delhi, et ils ont suscité l’indignation sur Twitter. « L’obsession des Indiens avec leur soi-disant caste inutile. Pas encore de sanctions pour ces personnes ?”, a écrit Khanna.

«Je les mettrais au défi d’écrire le diplôme le plus élevé des membres féminins de leur famille. Ce serait quelque chose qui mériterait de se réjouir en fait”, a écrit un utilisateur de Twitter. “Ils ne comprennent pas même lorsqu’ils sont placés là où cela ne vaut rien, sauf le fait de prouver à quel point l’insécurité n’a pas de limites pour eux”, a déclaré un autre.

Les exemples de casteisme en Inde sont parfois manifestes comme des autocollants sur les voitures, parfois beaucoup plus violents et parfois ils se font passer pour des choses apparemment “inoffensives”. Le studio de pâtisserie en question est connu pour concevoir des biscuits sur mesure pour diverses occasions.

Dans un cas plus manifeste, un utilisateur de Twitter passant par @peeleraja a partagé des photos de restaurants et de cafés à Bangalore en utilisant le préfixe “Brahmin” dans leurs noms, disponibles sur les plateformes de livraison de nourriture Zomato et Swiggy. La plupart des sociétés indiennes sont profondément castes et l’image de marque de les restaurants avec un nom de caste ont lancé un débat sur la plate-forme de microblogging, les opinions divergeant quant à savoir si l’étiquette des restaurants était censée être un signal de caste ou non.

Récemment, la tendance “pure veg” a commencé sur Twitter après qu’un utilisateur ait qualifié ces panneaux à l’extérieur des restaurants d'”offensants” et de “non inclusifs”. “Tous ces signes” purs légumes “dans les magasins d’alimentation sont offensants et non inclusifs. Cela implique de manière flagrante que d’autres préférences alimentaires sont” impures “et légitiment la discrimination contre les personnes ayant des préférences diverses”, a écrit l’utilisateur de Twitter. Cela a rapidement déclenché un débat acharné. sur la question de savoir si “pure veg” était essentiellement un signifiant de caste ou s’il signifiait de la nourriture végétarienne pure, c’est-à-dire sans œufs, oignons et autres. D’autres ont dit que cela signifie que des aliments exclusivement végétariens sont cuisinés dans ces restaurants.

