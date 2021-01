Lu Siwei a représenté l’un des 12 militants de Hong Kong qui ont tenté de fuir vers Taiwan – AP

Un avocat chinois qui représentait un militant pro-démocratie de Hong Kong a été déchu de sa licence alors que Pékin s’efforçait d’écraser l’opposition à son contrôle plus strict sur le territoire.

Lu Siwei, qui représentait l’un des 12 militants de Hong Kong qui ont tenté de fuir vers Taiwan, a vu sa licence révoquée par le département provincial de la justice du Sichuan dans une mise en demeure donnée vendredi.

Dix des 12 militants arrêtés en mer en août ont été condamnés par un tribunal de Shenzhen en décembre à des peines de prison allant de sept mois à trois ans pour avoir franchi illégalement la frontière et organisé des passages illégaux de la frontière.

Ils font partie d’un exode des résidents de Hong Kong suite à l’imposition par Pékin d’une nouvelle loi de sécurité sévère qui, selon eux, détruit les libertés civiles de style occidental du territoire. Depuis que la loi a été introduite en réponse aux manifestations anti-gouvernementales qui ont commencé en 2019, des dizaines de militants pro-démocratie ont été arrêtés ou détenus.

La loi a été dénoncée par les nations européennes, les États-Unis et d’autres.

Pékin affirme que la législation permet à Hong Kong de « jouir d’une plus grande stabilité sociale, d’un développement économique et d’une plus grande liberté ». La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, a qualifié les 12 militants « d’éléments qui tentent de séparer Hong Kong de la Chine », et non des militants démocrates.

Pékin, qui oblige les avocats à prêter serment de loyauté au Parti communiste au pouvoir, a renforcé son contrôle sur la profession. D’autres avocats ont été déchus de leur licence pour représenter des accusés dans des affaires politiquement sensibles. Certains ont été emprisonnés.

Dans un avis la semaine dernière, le bureau de Chengdu du département de la justice du Sichuan a déclaré que Lu avait violé les lois sur la conduite juridique professionnelle. Il l’a accusé d’avoir fait des commentaires en ligne qui avaient un «impact négatif sur la société».

La semaine dernière également, Ren Quanniu, un autre avocat de l’un des 12 militants, a été informé par le bureau de Zhengzhou du ministère de la Justice du Henan qu’il risquait de perdre son permis. On lui a dit que les propos qu’il avait tenus au tribunal avaient eu un «impact négatif sur la société». Son audition est toujours en cours, mais est considérée comme une formalité.

L’histoire continue

Mercredi, Ren et un petit groupe de partisans se sont présentés à l’audience pour la licence de Lu à Chengdu pour le soutenir. Ils ont été séparés de force par la police et Lu a été emmené seul à l’intérieur, a déclaré Ren.

Lu et Ren ont tous deux été embauchés par les familles des militants, mais ont été empêchés de voir leurs clients tout au long du processus judiciaire.

«Ils ne m’ont même pas laissé entrer la porte d’entrée, encore moins la porte de la zone administrative où vous vous occupez de la paperasse», a déclaré Ren à propos de sa première visite au poste de police de Shenzhen, où les militants de Hong Kong ont été emmenés par les autorités.

Lors de sa deuxième visite, on lui a dit que son client avait déjà accepté un avocat commis d’office.

Tout au long de l’affaire, les familles des militants ont protesté qu’elles devraient pouvoir utiliser les avocats qu’ils avaient choisis au lieu des avocats désignés par le tribunal.

Lu a souvent été convoqué par le bureau local du ministère de la Justice de Chengdu pour des réunions au cours desquelles les responsables du bureau lui ont dit de quitter l’affaire.

Ni Lu ni Ren n’ont reculé. «Pourquoi devrais-je arrêter alors qu’il n’y a aucune raison légale pour moi d’arrêter? Comment puis-je m’expliquer à la famille?» Dit Ren.

Une personne du bureau local du ministère de la Justice à Chengdu a d’abord dit à l’AP de rappeler. Les appels ultérieurs sont restés sans réponse. Les appels téléphoniques au bureau du ministère de la Justice à Zhengzhou sont restés sans réponse.

Les deux avocats ont tous deux une histoire de prise en charge d’affaires sensibles et de navigation dans les eaux tendues et troubles de la défense de personnes considérées comme des cibles politiques par les autorités.

Ren a traité des cas liés au Falun Gong, un mouvement spirituel que la Chine a qualifié de secte et fait l’objet de persécution après que ses partisans aient protesté sur la place Tiananmen de Pékin en 1999. Plus récemment, il a représenté le journaliste citoyen Zhang Zhan, qui a été condamné à quatre ans de prison pour avoir tenté de rendre compte de la situation dans la ville de Wuhan lors du déclenchement de la pandémie de coronavirus au début de l’année dernière.

Lu, avocat spécialisé dans les assurances, a traité des affaires de répression contre les avocats et militants des droits humains dirigée par le président Xi Jinping qui a débuté en 2015. Lu a défendu l’éminent avocat des droits humains Yu Wensheng, qui avait critiqué Xi.

Pourtant, aucun des deux n’était préparé à la sensibilité du cas des 12 militants.

« Ils ne peuvent punir personne d’autre. Peuvent-ils punir les médias européens? Peut-ils punir Pompeo? Ils ne peuvent s’en prendre à nous que parce que nous sommes des avocats sur le continent », a déclaré Lu.