Un avocat canadien dit que les commentaires de Trump ne devraient pas interrompre l’extradition

VANCOUVER, Colombie-Britannique (AP) – Les commentaires de l’ancien président américain Donald Trump ne satisfont pas à la norme d’interruption d’une audience d’extradition d’un cadre supérieur du géant chinois des communications Huawei Technologies, a fait valoir jeudi un avocat du ministère de la Justice canadien devant un tribunal.

Le Canada a arrêté Meng Wanzhou, la fille du fondateur de Huawei et directeur financier de l’entreprise, à l’aéroport de Vancouver à la fin de 2018. Les États-Unis veulent qu’elle soit extradée pour faire face à des accusations de fraude. Son arrestation a exaspéré Pékin, qui considère son cas comme une initiative politique visant à empêcher la montée en puissance de la Chine.

Les États-Unis accusent Huawei d’avoir utilisé une société écran de Hong Kong appelée Skycom pour vendre des équipements à l’Iran en violation des sanctions américaines. Il affirme que Meng, 49 ans, a commis une fraude en trompant la banque HSBC sur les relations commerciales de l’entreprise en Iran.

Dans une interview en 2018, Trump a déclaré qu’il «interviendrait (dans le cas) si je pensais que c’était nécessaire» pour aider à conclure un accord commercial avec la Chine ou aider les intérêts américains en matière de sécurité.

L’équipe de défense de Meng a déclaré que les commentaires étaient une menace qui l’a transformée en «monnaie d’échange» et équivaut à un abus de procédure.

L’avocat du ministère canadien de la Justice, Robert Frater, a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve suggérant que les paroles de l’ancien président avaient eu un impact sur l’équité de la procédure contre Meng.

Frater a rejeté les allégations que Meng est utilisé comme un pion politique dans une lutte pour le pouvoir entre les États-Unis et la Chine.

«Nous vous exhortons à vous concentrer sur les faits et la loi et à laisser la politique aux politiciens», a-t-il déclaré.

Meng, qui a assisté à l’audience vêtue d’une courte robe noire qui exposait le bracelet de suivi électronique sur sa cheville, a écouté les débats par l’intermédiaire d’un interprète.

Au cours des prochaines semaines, l’équipe de défense de Meng présentera plusieurs justifications pour l’arrêt de la procédure d’extradition.

Plus tard ce mois-ci, ils dénonceront un abus de procédure, affirmant que des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada ont détenu et interrogé Meng sans avocat, ont saisi ses appareils électroniques et l’ont obligée à abandonner leur mot de passe avant son arrestation officielle.

L’histoire continue

Ses avocats soutiennent également que les États-Unis dépassent les limites de leur compétence en poursuivant un citoyen étranger pour des actions qui ont eu lieu à Hong Kong et ont déclaré que le Canada avait été induit en erreur par les États-Unis sur la solidité de leur argumentation.

L’arrestation de Meng a détérioré les relations entre le Canada et la Chine. En représailles apparentes, la Chine a arrêté l’ancien diplomate canadien Michael Kovrig et l’entrepreneur canadien Michael Spavor. La Chine a également imposé des restrictions à diverses exportations canadiennes vers la Chine, y compris les graines de canola. La Chine a également condamné à mort quatre Canadiens reconnus coupables de trafic de drogue.

Meng reste libre sous caution à Vancouver.