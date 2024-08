Un avocat au procès pour meurtre allègue une « activité criminelle » dans le laboratoire du département de police de Charlotte

Quelques minutes après qu’un avocat ait pris la relève d’un accusé se représentant lui-même dans un procès pour meurtre à Charlotte, il a remis en question les preuves ADN du procureur et « activité criminelle possible » présumée dans le laboratoire du département de police.

Derek Ward, qui est accusé de assassiner et violer sa cousineBrittini Ward, qui avait été jugé jusqu’à présent mentalement inapte à comparaître en justice en mai 2010, a choisi la semaine dernière, après avoir passé 14 ans en prison, de se défendre lui-même contre des accusations qui pourraient le condamner à la prison à vie.

Mais lundi, il a demandé au défenseur public adjoint de Mecklenburg, Michael Kabakoff, de prendre le relais avant de contre-interroger Aby Moeykens, un analyste ADN au laboratoire de criminalistique du département de police de Charlotte-Mecklenburg.

Moeykens a déclaré au tribunal que Ward était un « contributeur possible » à l’ADN prélevé sur le corps de Brittini.

Kabakoff a rapidement fait part de ses inquiétudes quant à l’intégrité du laboratoire de criminalistique du CMPD. En mars, le procureur du district de Mecklenburg, Spencer Merriweather, a annoncé que le laboratoire faisait l’objet d’une enquête pour « irrégularités de procédure ».

Au tribunal, Kabakoff a révélé pour la première fois publiquement qu’un analyste d’ADN qui a commencé à travailler dans ce laboratoire en 2016 était modification des profils d’ADN de contrôle, qui sont utilisés pour tester la précision de l’analyse ADN.

Moeykens a confirmé qu’un employé fait toujours l’objet d’une enquête pour avoir prétendument modifié des échantillons afin de faire apparaître un profil ADN alors que l’employé était là auparavant.

Mais les procureurs adjoints du district de Mecklenburg, Nikki Robinson et Kimberly Gardner, se sont opposés aux questions de Kabakoff, affirmant que l’employé faisant l’objet de l’enquête n’avait jamais été impliqué dans l’affaire de Ward.

Le CMPD et le bureau du procureur n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires lundi soir.

Archie a retiré le jury de la salle d’audience pendant que Kabakoff interrogeait Moeykens.

Apte à subir son procès ?

La semaine dernière, le deuxième jour du procès, Kabakoff a remis à la juge en chef de la Cour supérieure, Carla Archie, 14 pages de notes détaillant ses visites en prison avec Ward.

Kabakoff a soutenu que Ward souffrait à nouveau de sa maladie mentale. Ward avait précédemment déclaré qu’il « tuerait tout le monde au tribunal » s’il était acquitté, a dit à Kabakoff qu’il y avait un « poltergeist » dans la salle d’audience et a déclaré qu’il pensait qu’un juré potentiel était un membre des Illuminati, selon les notes.

Archie a affirmé que Ward était apte à être jugé. Il comprenait les accusations qui pesaient contre lui et les répercussions auxquelles il pourrait faire face s’il était reconnu coupable, a-t-elle déclaré.

Il comprenait également les risques qu’il risquait de se représenter lui-même, a-t-elle déclaré, notant l’entrée de Kabakoff selon laquelle Ward avait demandé sa carte de visite pour faire un « spectacle » en la déchirant et en la jetant par terre.

Ward a dirigé Kabakoff vers la rangée de sièges destinée aux observateurs de la salle d’audience.

Lundi, peu de temps après qu’un expert en ADN ait témoigné, Ward a rétabli Kabakoff comme sa principale défense.

Archie l’a autorisé mais a dit à Ward qu’il ne pouvait pas simplement « insérer [Kabakoff] « Quand cela semble pratique », a-t-elle déclaré, Kabakoff devra continuer à assurer sa défense jusqu’à la fin du procès.

« Je veux m’assurer que vous ne tergiversez pas et que vous ne changez pas d’avis », a-t-elle déclaré.

Ward a dit qu’il ne le ferait pas.

La famille Ward témoigne dans un procès pour meurtre pro se

La semaine dernière, Kabakoff a assisté, relativement impuissant, au témoignage de la mère de Brittini et de trois de ses frères et sœurs contre Ward. Leurs témoignages ont permis de reconstituer la chronologie du meurtre de Brittini et de la présence de Ward dans leur vie après sa mort le 5 mai 2010.

La famille n’avait pas rencontré Ward avant qu’il ne se présente à l’appartement 201 de Providence Court. Il est venu avec Bradley, un cousin qu’ils connaissaient, à la mi-avril 2010. Puis il est revenu seul, ont-ils dit.

Il n’est pas parti avant d’être arrêté.

Un article sur l’arrestation de Derek Ward dans le meurtre de son cousin, publié dans The Charlotte Observer le 26 mai 2010.

Ward dormait sur leur canapé, mangeait à leur table à manger et marchait le long du trottoir de leur appartement, ont-ils déclaré.

Ward dormait dans le lit de Brittini et remplissait sa commode de ses vêtements, ont-ils témoigné, et il laissait à peine la mère de Brittini, Dawn Ward, voir ses enfants seule.

Ward les a tous interrogés.

Il a demandé à la mère et aux frères et sœurs de Brittini s’ils se sentaient menacés par lui au moment de la mort de Brittini. Ils ont répondu oui.

Il a demandé aux experts si un Taser aurait pu aggraver les blessures de Brittini – un cou meurtri et un vagin déchiré – et éventuellement la tuer, faisant référence à un procès de Raleigh selon lequel La police affirme avoir tué un homme en l’attaquant au Taser Ils ont répondu que non. Ils ont ajouté qu’il n’y avait aucune preuve qu’un Taser avait été utilisé.

Les propos de Ward ont été accueillis par des dizaines d’objections de la part des procureurs et par des rappels sévères de la part d’Archie. Il devait arrêter de commenter les faits de l’affaire et passer directement aux questions, a-t-elle déclaré.

L’affaire Ward était le premier procès pro se de Charlotte – où un accusé se représente lui-même – depuis le procès devant un tribunal de Todd Boderick en 2016 pour ses accusations d’avoir tué son enfant de 6 mois.

Cette affaire s’est soldée par un procès nul et un procès ultérieur en 2019 a abouti à sa condamnation.

Il s’agit d’une histoire en développement. Revenez régulièrement pour les mises à jour.