Un avocat anti-vaxx, 58 ans, est décédé de Covid quelques jours après avoir enregistré une vidéo disant qu’il n’y avait « rien à craindre »

Un HOMME qui a refusé son vaccin Covid-19 est décédé tragiquement après avoir affirmé que le virus n’avait « rien à craindre ».

L’avocat Leslie Lawrenson est malheureusement décédé à son domicile de Bournemouth, dans le Dorset, le 2 juillet.

Leslie Lawrenson avait déjà publié sur Facebook des vidéos sur Covid et le fait qu’il souhaitait développer une «immunité naturelle»

L’homme de 58 ans avait précédemment publié des vidéos en ligne sur le vaccin et avait dit à sa famille que le vaccin était « expérimental ».

Ses proches ont déclaré qu’il avait malheureusement été «lavé le cerveau» par la désinformation sur les plateformes de médias sociaux, son partenaire affirmant qu’il avait «payé le prix ultime» pour ne pas avoir son jab.

Dans tout le pays, des millions de vaccins ont été livrés et bien qu’aucun jab ne soit efficace à 100%, il a été prouvé que les vaccins Covid réduisent les maladies graves et vos chances d’être hospitalisé pour l’infection.

Le diplômé de l’Université de Cambridge n’avait aucun problème de santé sous-jacent et avait déjà blogué sur son expérience avec Covid.

En publiant une vidéo sur Facebook avant d’être testé positif pour le virus, il a déclaré qu’il souhaitait avoir les anticorps de Covid dans son sang et avoir une «immunité naturelle».

Il a déclaré: « Et aussi l’expérience qu’il n’y a rien à craindre, pas plus qu’un rhume normal.

Leslie (à droite) est décédée le 2 juillet après avoir attrapé Covid. Sa partenaire Amanda (à gauche) était également malade avec le virus

« Donc, je sais que cela semble étrange et je sais que certaines personnes pourraient être contrariées par cela, mais j’espère que je l’ai et j’espère que c’est Covid. Parce que je préférerais avoir des anticorps dans mon sang plutôt que de prendre les jabs. «

Il a expliqué que son opinion ne changerait pas sur les jabs et que si son test devenait positif, il laisserait son système immunitaire « surmonter ».

Il a ajouté qu’il était » loin d’être » hospitalisé » et a déclaré qu’il ne s’imposerait pas aux ressources du NHS.

‘PRIX ULTIME’

Sa partenaire Amanda Mitchell, 56 ans, qui était également malade de Covid en même temps, a déclaré que Leslie avait été très instruite, alors quand il a parlé du vaccin, elle « le croyait ».

Elle a déclaré: « Les a fait une terrible erreur et il a payé le prix ultime pour cela. »

Amanda a déclaré que les ambulanciers paramédicaux s’étaient rendus à leur domicile le 2 juillet, mais qu’ils avaient été rappelés dix minutes plus tard après que son fils, 19 ans, eut trouvé Leslie morte au lit.

Elle a dit qu’elle se ferait vacciner dès que les médecins diraient qu’elle est suffisamment en forme pour le faire.

Sa fille Carla Hodges, 35 ans, a déclaré que Leslie avait été « lavée de cerveau » par le contenu qu’il avait vu sur les réseaux sociaux à propos du vaccin.

Elle a ajouté: « Il a dit: » Beaucoup de gens mourront plus du vaccin que du Covid. « »

La directrice générale du NHS, Amanda Pritchard, a précédemment déclaré qu’il n’y avait « aucun doute » que les jabs avaient un impact important sur la réduction des infections.

Elle a déclaré: « Il ne fait aucun doute que le programme de vaccination du NHS a un impact majeur, gardant environ 52 000 personnes hors de l’hôpital et sauvant environ 60 000 vies.

« Cependant, il ne faut pas oublier qu’il y a plus de 5 000 personnes gravement malades à l’hôpital avec Covid, et plus d’un cinquième des personnes admises sont des jeunes. »

Elle a exhorté les gens à « ne pas retarder le tri de votre jab ».