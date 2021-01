Un avocat américain des droits humains arrêté sous caution à Hong Kong

Les arrestations massives ont été la plus grande action contre le mouvement démocratique de Hong Kong depuis que Pékin a adopté la loi en juin dernier pour réprimer la dissidence dans la région semi-autonome après des mois de manifestations anti-gouvernementales en 2019.

Des primaires ont été organisées par le camp pro-démocratie pour déterminer les meilleurs candidats alors qu’ils cherchaient à obtenir la majorité à la législature de Hong Kong.

Alors que la plupart des personnes arrêtées étaient des candidats aux primaires, Clancey était trésorier de l’organisation politique Power for Democracy, impliquée dans l’événement.

Les élections législatives qui auraient suivi les primaires non officielles ont été reportées d’un an par la PDG de Hong Kong, Carrie Lam, qui a évoqué les risques pour la santé publique lors de la pandémie de coronavirus.

Les militants restants seront libérés sous caution sans inculpation, bien que la plupart se voient confisquer leur passeport comme preuve, selon le South China Morning Post basé à Hong Kong, citant des sources anonymes.

La loi sur la sécurité criminalise la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec des puissances étrangères pour intervenir dans les affaires de la ville. Les délinquants graves peuvent recevoir une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

Les autorités ont évoqué un plan intitulé « 10 étapes vers la destruction mutuelle », qui indiquerait que les primaires faisaient partie d’un effort plus large visant à nuire à Hong Kong et à la Chine continentale.

Ce plan a été publié comme article d’opinion dans le journal Apple Daily par l’ancien professeur des droits et militant pro-démocratie Benny Tai, qui a également été arrêté mercredi. Il a déclaré qu’il y aurait 10 étapes vers la «destruction mutuelle» entre 2020 et 2022, y compris le bloc pro-démocratie gagnant la majorité à la législature, intensifiant les manifestations, la démission forcée de Lam suite au double rejet du projet de loi budgétaire, et international sanctions contre le Parti communiste chinois au pouvoir.

Les arrestations ont été condamnées par l’ONU, les États-Unis et l’Europe.

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo les a qualifiés d’indignation, affirmant que les États-Unis enquêteraient sur de nouvelles sanctions et restrictions à l’encontre des responsables et entités chinois et de Hong Kong.

« Je suis également choqué par la nouvelle de l’arrestation d’un citoyen américain dans le cadre de cette campagne de répression politique », a-t-il déclaré, ajoutant que les États-Unis ne toléreraient pas la détention arbitraire ou le harcèlement de ses citoyens.

Liz Throssell, porte-parole du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à Genève, a déclaré que les arrestations indiquent que «le crime de subversion en vertu de la loi sur la sécurité nationale est effectivement utilisé pour détenir des individus pour avoir exercé des droits légitimes de participer à la vie politique. et la vie publique. «

Kurt Tong, l’ancien consul général des États-Unis à Hong Kong, considérait les arrestations comme faisant partie d’une campagne méthodique et croissante visant à éradiquer les politiques d’opposition viables, à la fois parmi les manifestants et les partis élus.

« La loi sur la sécurité nationale fournit la base juridique pour faire cela », a déclaré Tong, maintenant partenaire du cabinet de conseil The Asia Group à Washington, DC.

La Chine veut maintenir le dynamisme économique et le libre marché de Hong Kong sans ce qu’elle considère comme des complications politiques, a-t-il déclaré. Il n’a pas prédit un exode massif des entreprises et a déclaré que la ville conserverait son énergie et sa dynamique résiduelles, mais a averti qu’il pourrait y avoir un impact mesurable au fil du temps.

« La Chine prend un gros pari en arrachant des parties du système de Hong Kong qu’elle n’aime pas », a-t-il déclaré. « Cela risque vraiment d’endommager les pièces auxquelles il tient. »

L’écrivain d’Associated Press Ken Moritsugu à Pékin a contribué à ce rapport.