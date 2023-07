Un avocat américain à Manhattan demande la prise de contrôle par le gouvernement fédéral du complexe pénitentiaire en difficulté de Rikers Island

NEW YORK (AP) – Un procureur fédéral a déclaré lundi que son bureau cherchait à faire retirer le contrôle de la prison en proie à des troubles de Rikers Island de New York à l’administration du maire Eric Adam, qualifiant les conditions là-bas d ‘«échec collectif aux racines profondes».

Le procureur américain Damian Williams du district sud de New York a déclaré que Rikers « était en crise depuis des années » au sujet des administrations de plusieurs maires et des dirigeants du système correctionnel et qu’il était favorable à une autorité extérieure nommée par le tribunal pour prendre en charge le complexe.

« Mais après huit ans à essayer tous les outils de la boîte à outils, nous ne pouvons plus attendre que des progrès substantiels se matérialisent », a-t-il déclaré dans un communiqué, ajoutant que son bureau chercherait à mettre en place une mise sous séquestre judiciaire.

Adams a résisté à l’idée d’une prise de contrôle fédérale du système et a déclaré que son administration avait pris des mesures pour stabiliser Rikers, qui a été durement touché par la pandémie.

Dans une réponse par e-mail, un porte-parole de l’hôtel de ville a déclaré que les efforts de l’administration avaient eu un impact positif dans certains domaines qu’un contrôleur fédéral avait notés et s’était demandé ce qui avait changé.

Williams a déclaré que son bureau poursuivrait une procédure pour outrage contre la ville après qu’un contrôleur nommé par le tribunal a déposé la semaine dernière un rapport indiquant que la ville n’avait pas respecté ses obligations en vertu d’une série d’ordonnances judiciaires concernant les conditions à l’intérieur de Rikers.

Dans ce rapport, l’observateur a déclaré que « le rythme de la réforme a stagné » et que les responsables de la prison n’avaient pas signalé les incidents de violence.

Un autre rapport publié plus tôt ce mois-ci a condamné les conditions dans les prisons, citant entre autres les zones infestées de moisissures et de vermine.

Lors d’une audience en juin, la juge de district américaine Laura Taylor Swain a demandé aux avocats de la ville et aux détenus de Rikers de discuter officiellement d’une structure potentielle de mise sous séquestre fédérale, et a déclaré qu’elle l’envisagerait en août.

Les défenseurs des personnes détenues à Rikers ont appelé à haute voix à une mise sous séquestre, citant de sombres réalités telles que la mort de 19 personnes l’année dernière, après 16 décès l’année précédente. Six personnes sont mortes jusqu’à présent cette année.

La Legal Aid Society a salué la décision de Williams de faire pression pour une surveillance fédérale en déclarant dans un communiqué: «Trop de vies ont été perdues et endommagées en raison de l’incapacité de la ville à gérer les prisons avec humanité. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour rechercher le soulagement nécessaire pour mettre fin à cette culture de la brutalité. »

