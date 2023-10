Un avocat affirme qu’un homme noir décédé après un contrôle routier avait volé des objets hallucinogènes dans sa voiture

MEMPHIS, Tennessee (AP) — L’avocat de l’un des cinq anciens officiers de Memphis accusés d’avoir battu mortellement Tire Nichols après un contrôle routier a déclaré dans des documents judiciaires que les enquêteurs avaient trouvé une drogue hallucinogène et des cartes de crédit volées dans la voiture de l’homme noir lorsqu’il a été arrêté. terminé, mais les autorités n’ont pas confirmé ces affirmations.

Un avocat de Justin Smith a déclaré que l’inventaire de la voiture de Nichols par le Bureau d’enquête du Tennessee montrait qu’il contenait de la psilocybine, une substance trouvée dans les champignons, lorsque la police l’a arrêté le 7 janvier pour une infraction présumée de conduite imprudente avant qu’il ne soit battu lors d’une confrontation. vidéo.

L’avocat, Martin Zummach, a déclaré que les avocats des ex-officiers avaient appris, grâce à un examen de l’inventaire, que Nichols avait volé des cartes de crédit, des cartes de débit et des pièces d’identité avec photo dans sa voiture. Zummach a fait ces réclamations dans un dossier judiciaire joignant la demande d’un autre officier demandant aux procureurs de leur fournir les relevés de téléphone portable de Nichols dans le cadre de l’affaire fédérale des droits civils contre les cinq anciens officiers.

Les autorités n’ont pas divulgué d’informations sur ce qui a été trouvé, le cas échéant, dans la voiture de Nichols lorsqu’il a été arrêté près de son domicile. Nichols s’est enfui des policiers après avoir été frappé avec du gaz poivré et un pistolet paralysant sur le lieu de l’arrêt, selon la vidéo et les déclarations des autorités. Les policiers ont rattrapé Nichols, puis l’ont frappé à coups de poing, de pied et de matraque de police, ont indiqué les autorités.

Nichols, 29 ans, est décédé à l’hôpital trois jours après avoir été battu. Les cinq policiers ont été licenciés puis inculpés devant un tribunal d’État de meurtre au deuxième degré. Ils ont également été inculpés par un grand jury fédéral pour violations présumées des droits civils liées au recours à une force excessive et au fait de ne pas avoir aidé Nichols alors qu’il souffrait de ses blessures. Ils ont plaidé non coupables de toutes les accusations.

L’inventaire cité par Zummach n’a pas été rendu public et le TBI a déclaré lundi que le dossier est considéré comme confidentiel en vertu de la loi de l’État. Un rapport d’autopsie a montré que Nichols était mort des suites de coups portés à la tête et que les circonstances de la mort étaient un homicide. Mais cela ne dit pas que Nichols avait de la psilocybine dans son organisme lorsqu’il a été battu. Les policiers ont déclaré que Nichols avait été arrêté pour conduite imprudente, mais les responsables de la police ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve pour étayer cette affirmation.

Le bureau du procureur américain de Memphis a refusé de commenter. Le procureur du comté de Shelby et les avocats de la famille de Nichols n’ont pas répondu aux questions sur les accusations de l’avocat de Smith, qui ont été formulées jeudi dans un dossier judiciaire exigeant que les procureurs fédéraux remettent les enregistrements téléphoniques de Nichols à la défense.

Dans leur réponse à cette demande, les procureurs ont déclaré que les enregistrements des téléphones portables n’avaient aucune incidence sur les actions des policiers et n’étaient pas pertinents pour l’affaire. Mais les procureurs n’ont pas répondu directement aux accusations selon lesquelles la drogue et les cartes de crédit volées auraient été trouvées dans la voiture.

Zummach, l’avocat de Smith, a déclaré que le contenu du téléphone portable et les objets qui, selon lui, ont été trouvés dans la voiture de Nichols aident à expliquer son « état d’esprit » alors qu’il fuyait la police.

« Nichols ne voulait pas être arrêté avec de la drogue criminelle et des preuves de fraude criminelle en sa possession », a écrit Zummach.

La famille de Nichols et leurs avocats ont déclaré qu’il tentait de rentrer chez lui en courant après avoir été expulsé de force de sa voiture et frappé avec du gaz poivré et un pistolet paralysant.

« Le fait que l’accusé cherche maintenant à fouiller dans les effets personnels de la victime décédée pour obtenir de nouvelles informations suggère qu’il a l’intention d’attaquer la personnalité de la victime au procès et, ce faisant, de demander au jury d’annuler indûment les accusations criminelles », a déclaré le gouvernement fédéral. » ont déclaré les procureurs en réponse à la demande d’enregistrement de téléphone portable.

Le passage à tabac et la mort de Nichols sont l’un des nombreux affrontements violents entre policiers et Noirs qui ont déclenché des protestations et relancé le débat sur la brutalité policière et la réforme de la police aux États-Unis. Les anciens policiers sont également noirs.

Au cours du procès d’un officier accusé de la mort de George Floyd, les avocats de la défense se sont concentrés sur les conclusions selon lesquelles Floyd avait du fentanyl et de la méthamphétamine dans son organisme lorsqu’il est décédé en mai 2020. Un médecin légiste du comté a jugé la mort de Floyd un homicide dû à « un arrêt cardio-pulmonaire, « Pas une surdose de drogue. Les experts médicaux présents au procès ont également déclaré que Floyd était mort d’un manque d’oxygène après avoir été plaqué au trottoir avec un genou sur le cou, et non à cause de la consommation de drogue. Le jury a accepté à l’unanimité, déclarant l’ancien officier coupable de meurtre et d’homicide involontaire.