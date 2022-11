Un avocat affirme que les manifestants du convoi recevaient des informations divulguées par la police, selon une enquête sur la loi sur les mesures d’urgence

L’un des principaux avocats représentant certains organisateurs de convois a déclaré que le groupe recevait des informations divulguées par la police au cours des premiers jours des manifestations qui bloquaient les rues du centre-ville d’Ottawa, a déclaré l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence.

Keith Wilson, qui représente des organisateurs tels que Tamara Lich et Chris Barber, témoigne mercredi devant la Commission d’urgence de l’ordre public, qui examine la décision du gouvernement fédéral d’invoquer des pouvoirs d’urgence pour dégager les foules et les véhicules qui bloquaient la capitale depuis plus de trois semaines.

Avant son témoignage, Wilson s’est assis avec les avocats de la commission pour un entretien. Un résumé de cette interview a été déposé comme pièce mercredi.

“Wilson n’est pas au courant des sources, mais le Freedom Convoy recevait des informations divulguées par les forces de l’ordre”, lit-on.

“Finalement, la police a compris et a semblé lancer de “fausses opérations” pour se débarrasser des participants du Freedom Convoy et tester d’où provenaient les fuites.”

La déclaration de Wilson ne dit pas quel service de police, selon lui, a divulgué des informations.

Le Service de police d’Ottawa a déclaré qu’il enquêtait sur un petit nombre d’agents qui auraient soutenu le Freedom Convoy depuis les premiers jours de l’occupation illégale du centre-ville. À ce jour, un seul agent de police d’Ottawa a fait l’objet de poursuites officielles pour avoir participé au convoi ou à son occupation et c’était pour avoir donné de l’argent.

La semaine dernière, le surint. Robert Drummond a déclaré à l’enquête qu’il y avait des inquiétudes au sein du service concernant les fuites, mais qu’il n’était pas au courant de l’état de l’enquête.

“Il y avait un membre que je connaissais, et nous avons fermé son accès à ses comptes d’entreprise”, a-t-il déclaré.

“Par mesure de précaution, nous avons fermé. Il ne travaillait pas actuellement – il était en congé.”

Selon des documents précédemment communiqués à CBC par le biais d’une demande d’accès à l’information, la GRC craignait que la GRC en service puisse être favorable aux protestations contre les restrictions en cas de pandémie.

“Le potentiel existe pour de graves menaces internes”, lit-on dans un avis du 10 février de l’équipe du renseignement criminel à motivation idéologique de la GRC.

L’organisateur du Freedom Convoy, Tom Marazzo, à droite, et l’avocat Keith Wilson s’adressent aux personnes présentes dans la tribune avant le début des audiences de la journée à la Commission d’urgence de l’ordre public, où ils comparaîtront en tant que témoins, à Ottawa, mercredi. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

“Ceux qui n’ont pas perdu leur emploi mais qui sympathisent avec le mouvement et leurs anciens collègues peuvent être en mesure de partager des informations des forces de l’ordre ou militaires avec les convois de protestation.”

La GRC a déclaré plus tard qu’elle n’avait identifié aucune “menace interne active au sein de la GRC qui aurait pu avoir un impact négatif sur la capacité de l’organisation à exécuter son mandat concernant le Freedom Convoy”.

Tom Marazzo, Pat King témoignent également aujourd’hui

Wilson a déclaré à la commission que d’anciens agents des forces de l’ordre, d’anciens militaires et d’anciens membres du SCRS étaient impliqués dans la logistique des manifestations et avaient accès à des radios, des cartes et des photos aériennes.

“Beaucoup de ces anciens militaires ont été connectés et ont apporté des informations”, a déclaré le résumé de l’entretien.

Wilson a déclaré qu’ils coordonnaient la distribution de carburant, l’enlèvement des déchets, la gestion de la scène et le traitement des manifestants problématiques.

Plus tard mercredi, la commission entendra l’un de ces coordonnateurs : Tom Marazzo, l’un des clients de Wilson et un ancien militaire qui s’est joint au convoi une fois arrivé à Ottawa pour aider à la logistique.

L’organisateur de haut niveau Pat King devrait témoigner plus tard cet après-midi.

Mardi, l’enquête a entendu d’autres participants s’inquiéter de l’implication de King après avoir publié une vidéo suggérant des violences contre le premier ministre Justin Trudeau.

King fait face à des accusations de parjure, d’entrave à la justice, de méfait et d’intimidation pour son rôle dans la manifestation, et a été libéré sous caution en juillet.