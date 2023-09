Un avocat affirme que Barbie, Taylor Swift et Beyoncé ont provoqué une augmentation des divorces dans le showbiz

https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/415113/415113_600x315.jpg

Le nombre de divorces qui ont lieu chaque année pourrait bien effrayer quiconque souhaite officialiser leur relation, mais au final il semble que la foi déplace des montagnes et que les choses suivent leur cours quoi qu’il arrive. Cependant, le sujet donne toujours beaucoup de matière à parler lorsqu’il se déroule dans le monde du divertissement, comme cela vient de se produire avec Britney Spears, Sophie Turner ou Hugh Jackman. Selon un expert des divorces de personnalités publiques, de certaines célébrités comme Taylor Swift et Beyoncé Knowles, ainsi que de questions telles que le complot Barbie – 88% des grèves à Hollywood ont provoqué une augmentation des ruptures dans le showbiz.

Barbie est devenue un test décisif pour les relations

La première de Barbie Cela a présenté plusieurs avantages, notamment le fait que de nombreuses femmes ont commencé à analyser les réactions de leurs partenaires au film. Peu avant sa projection et quelques heures après sa première, le film a reçu de nombreuses critiques de la part d’ultra-conservateurs pour avoir prétendument encouragé l’avortement, le féminisme radical et la haine des hommes, qui faisaient travailler les utilisateurs des réseaux sociaux. , certains défendant le principe et d’autres attaquant même Greta Gerwig pour sa performance en tant que réalisatrice.

Malgré ses tentatives de boycott, le film de Margot Robbie a été un énorme succès qui a mis en lumière le véritable pouvoir des projets écrits et réalisés par des femmes, car certains dirigeants ont encore des doutes sur la portée réelle de ces histoires. En plus, Barbie Cela s’est avéré avoir un grand impact social qui n’avait rien à voir avec le fait que les fans se rendaient au cinéma vêtus de rose. Certaines femmes ont pris la cassette pour tester leurs partenaires, car elles pouvaient définir si elles étaient sexistes ou non par la façon dont elles réagissaient, et c’est ainsi qu’elles partageaient des expériences positives et d’autres pas tellement lorsque l’homme en question s’est mis en colère contre la cassette ou est parti. la performance.

Margot Robbie et Ryan Gosling dans Barbie (Source : IMDb)

Mais cette idée selon laquelle l’art féministe aide les femmes à trouver les points les plus dangereux chez leur partenaire n’est pas une vertu exclusive de Barbieou du cinéma, puisque depuis des années certaines figures de la musique comme Adèle soit Taylor Swift Ils ont été sous le feu des projecteurs pour avoir composé des chansons sur leurs ruptures. Même Beyoncé a été à la fois loué et critiqué pour la création de Limonade qui concernerait la tromperie de son mari, une situation similaire à celle que l’on observe aujourd’hui avec Shakira. En fin de compte, prendre position sur ces artistes peut être aussi pertinent pour certains qu’adopter une position politique, qui pourrait très bien déterminer la survie ou non d’une relation.

Barbie, les grèves à Hollywood et des artistes comme Taylor Swift ont provoqué une augmentation des divorces

En entretien avec Personnes, Laura Wasserun avocat spécialisé en divorce spécialisé dans les affaires hollywoodiennes très médiatisées comme celles d’Ariana Grande, Britney Spears et Kevin Costner, ont assuré qu’il y a également certains problèmes environnementaux qui ont provoqué ces ruptures :

Quelque chose qui arrive à beaucoup de mes clients et ce que je constate ici en Californie du Sud, c’est que nous sommes au milieu de l’une des pires grèves de l’histoire pour les écrivains et les acteurs. Il y a donc aussi des gens qui ont plus de temps libre. Ils sont en colère contre le recul de nos droits reproductifs, ils ressentent leur pouvoir en allant voir Barbie, Taylor et Beyoncé.

Et ils pensent : « Je n’ai pas besoin de ça. C’est moi qui gagne cet argent et je ne me sens pas à l’aise, je ne travaille pas et j’ai un conjoint qui ne travaille pas non plus ou qui n’a jamais travaillé. Beaucoup de gens ont dit : « Je m’en vais ». Cela est donc aggravé par ce qui se passe ici sur le plan économique.

Il n’est pas vraiment surprenant que ces célébrités s’inspirent d’autres personnalités publiques, d’autant plus qu’elles sont souvent proches, comme Sophie Turner et Taylor Swiftqui sont sortis ensemble quelques heures après la confirmation du divorce de l’actrice de Game of Thrones – 83% avec Joe Jonas, l’ex du chanteur. On pourrait alors dire que ces femmes autonomes ou ces films féministes finissent par servir d’inspiration à certaines personnes pour chercher quelque chose de mieux pour leurs relations amoureuses.

