Un avocat a été abattu après que le scanner IRM a déclenché son arme dissimulée alors qu’il accompagnait sa mère à un rendez-vous à l’hôpital

UN AVOCAT est mort après qu’un voyage accompagnant sa mère à l’hôpital ait terriblement mal tourné.

Leandro Mathias de Novaes, 40 ans, a été abattu avec sa propre arme après s’être trop approché de l’appareil IRM.

L’avocat a passé trois semaines en soins intensifs à la suite de la tragédie Crédit : Jam Press

Leandro a souvent publié du contenu pro-armes sur ses pages de médias sociaux Crédit : Jam Press

Leandro avait emmené sa mère passer une IRM au Laboratorio Cura de São Paulo, au Brésil, le 16 janvier, lorsque la tragédie s’est déroulée.

Bien qu’on lui ait dit de retirer les objets métalliques de son corps, il a caché son arme en entrant dans la salle d’examen.

Le puissant champ magnétique de la machine a arraché l’arme de l’avocat pro-armes de sa ceinture et lui a tiré dans l’estomac.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital mais est décédé après trois semaines dans un état critique.

Un porte-parole du laboratoire a déclaré: «Nous tenons à souligner que tous les protocoles de prévention des accidents ont été suivis par l’équipe Cura, comme il est de coutume dans toutes les unités.

“Le patient et son compagnon ont été correctement informés des procédures d’accès à la salle d’examen et avertis du retrait de tout objet métallique.”

Les rapports montrent que Leandro et sa mère ont signé des formulaires acceptant les protocoles de sécurité, mais Leandro est entré avec son arme de poing sur lui par “sa propre décision”.

Leandro a souvent partagé du contenu pro-armes sur TikTok et Instagram, où il a amassé 12 000 abonnés.

L’arme était enregistrée au nom de Leandro, et il était dûment autorisé avant le tragique accident.

L’Ordre des procureurs du Brésil à Cotia, São Paulo a publié une déclaration sur la mort prématurée de Leandro.

Ils ont dit: “Nous sommes désolés pour la perte et nous sympathisons avec sa famille en ce moment de douleur.”

Des études ont révélé que la plupart des appareils d’IRM ont des aimants 3000 fois plus puissants que l’aimant moyen d’un réfrigérateur.

En 2018, un homme en Inde a été tué après être entré dans une salle d’examen IRM tenant une bouteille d’oxygène en métal.

Le médecin junior Rajesh Maru a été aspiré dans la machine après être entré dans la pièce, le tuant.

Selon la police, le Rajesh est décédé tragiquement en inhalant l’oxygène liquide qui s’est échappé de la bouteille.

On pense que le cylindre a été endommagé après avoir heurté la machine.

En 2014, deux employés d’hôpitaux ont été blessés lorsqu’ils ont été coincés entre un appareil IRM et un réservoir d’oxygène en métal pendant quatre heures dans un hôpital de New Delhi.

En 2001, un garçon de six ans subissant une IRM à New York a été tué lorsqu’un réservoir d’oxygène en métal a volé vers la machine et lui a écrasé le crâne.