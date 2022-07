Un avis viral revendique l’installation d’un pipeline d’alcool à la maison, PIB a ceci à dire

Un message avec un en-tête qui disait « Bhaarat Sarkaar (gouvernement indien) », a récemment affirmé que les gens avaient désormais la possibilité d’installer un pipeline d’alcool chez eux. Le poste a ajouté qu’un pipeline avec compteur sera installé pour une somme de Rs 11 000.

L’avis était largement partagé sur les réseaux sociaux lorsque le service de vérification des faits du Bureau d’information de la presse est intervenu pour clarifier les choses. Le PIB a partagé le message sur son compte Twitter et dans la légende, a écrit : « Détendez-vous les gars, n’espérez pas trop haut ! Sous le message se trouvait une image du film Welcome mettant en vedette Nana Patekar disant: “Control”.

Le message, traduit en anglais, disait: «Le respecté Premier ministre a décidé de donner un raccordement au pipeline d’alcool aux buveurs réguliers. Tous ceux qui sont intéressés doivent soumettre un projet de demande de Rs 11 000 au bureau du Premier ministre. Après un mois de soumission, une inspection sera effectuée, à la suite de quoi, la canalisation sera installée et vous serez facturé au mètre. Une facture vous sera envoyée à domicile.

Depuis son partage, la publication de PIB Fact Check a recueilli près de 5 000 likes. Les internautes ont salué les efforts déployés pour déjouer la fausse affirmation via un mème. Un utilisateur a écrit : “PIB Fact Check a été méméfié”.

Un autre a dit : « Waise idea bura nahi hai (En fait, ce n’est pas une mauvaise idée).

« PIB recrute des amateurs de mèmes. Bien fait. Nous avons une autre page de vérification des faits et des mèmes », a écrit un utilisateur.

